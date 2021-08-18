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Линдеманн выступит на Красной площади

Мира Маркина
52 минуты назад

Лидер групп Rammstein Тилль Линдеманн выступит на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". События состоится в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Линдеманн выступит на Красной площади
Фото: @till_lindemann_official@till_lindemann_official

"Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября"

"Спасская башня" — музыкальный праздник, который ежегодно проходит в Москве на Красной площади. В нем принимают участие военные оркестры, фольклорные коллективы и подразделения почетной охраны глав государств из разных стран.

Ранее "Рамблер" сообщал, что лидер немецкой группы Rammstein спел «Любимый город» на русском языке.

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