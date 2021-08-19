Мужчина сделал себе подарок и неожиданно разбогател

Житель американского города Нью-Кэрроллтон, штат Мэриленд, сделал себе подарок на на день рождения и приобрел несколько лотерейных билетов, в результате чего неожиданно разбогател на 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Maryland Lottery Maryland Lottery

57-летний Джеймс Питт рассказал, что использует один и тот же набор чисел каждый раз, когда играет в лотерею. Он покупает билеты почти каждый день.

В очередной раз мужчина приобрел лотерейные билеты в честь дня рождения. В результате розыгрыша один из них принес ему приз в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

«Когда я проверил результаты в мобильном приложении, я не мог поверить своим глазам», — признался американец. Питт подозвал жену, чтобы та подтвердила, что он стал победителем, а затем они отправились в магазин, чтобы просканировать билет и вновь убедиться в этом.

Американец считает, что обязан победой позитивному мышлению, на которое его вдохновил разговор с сестрой. «Я рассказывал ей о том, что получаю удовольствие от того, что играю в лотерею, но никогда не ожидаю, что выиграю», — объяснил он. «Тебе нужно быть более оптимистичным», — ответила сестра.

Узнав о выигрыше, мужчина сразу позвонил сестре и поблагодарил ее за тот разговор. «Я бы не купил эти билеты, если бы не поговорил с ней», — заявил он.