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Что известно о наследниках самых богатых людей

Мария Каткова
55 минут назад

Список первых богатейших людей мира не меняется уже давно. Они могут поменяться местами, но их имена известны всем, ведь они владеют активами стоимостью сотни миллиардов долларов. Наверняка в задумывались о том, каково бы было вам, если бы вы родились в семье миллиардера. "Рамблер" рассказывает, как живут дети самых богатых людей мира. Одни богачи разрешают своим детям раздавать интервью и иметь странички в социальных сетях, в то время как другие тщательно скрывают своих наследников. Так делает, например, Джефф Безос.

Что известно о наследниках самых богатых людей
Фото: @melindafrenchgates@melindafrenchgates

Билл Гейтс

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У основателя Microsoft есть две дочери и сын Все они родились в браке с бывшей супругой миллиардера, предпринимателем Мелиндаой Гейтс. Все девочки не скрываются от СМИ, ведут социальные сети и с радостью делятся деталями жизни с подписчиками.

Старшая дочь Гейтса Дженнифер Катарин занимается верховой ездой. Она имеет диплом педиатра, но не работает по специальности. Девушка дала единственное в жизни интервью, в котором рассказала, что родители с детства объяснили ей сложные темы и разговаривали, как со взрослым человеком. Она рассказала, что все дети Гейтса жили очень скромно и не позволяли себе лишнего — так их воспитали родители.

"Я думаю, что нужно правильно использовать данные мне возможности, чтобы найти то, что мне нравится, и надеяться сделать этот мир чуточку лучше"

Средний ребенок Гейтса, мальчик по имени Рори Джон. Он редко появляется на публике и ни разу не давал интервью журналистам. Известно, что он с детства начал заниматься благотворительностью — отдавал свои карманные деньги нуждающимся. Зарабатывал он их, выполняя домашнее задание и дела по дому. Сам он получил образование в области информатики и экономики.

Младшая дочь Гейтса Фиби увлекается искусством. Еще в школе она занималась рисованием и играла в театре. По словам журналистов, до развода родителей Фиби жила с ними.

Илон Маск

У Илона Маска шестеро детей. Первые пять появились в браке с писательницей Джастин Уилосон. В 2002 году у пары родился первый ребенок, которого назвали Невада Александр. Мальчик умер, поэтому в следующие разы семья пользовалась искусственным оплодотворением. Первая попытка увенчалась успехом. В 2004 году у супругов родились близнецы Гриффин и Ксавьер. Еще спустя два года у них родилась тройня мальчиков Дэмиан, Саксон и Кай. Сейчас пятеро мальчиков живут со своей мамой, а у Маска другая семья. Его возлюбленная певица Граймс родила еще одного мальчика, которому дали необычное имя X Æ A-12.

Несмотря на то, что Маска не воспитывает своих детей, по сообщениям СМИ, он проводит с ними много времени. Папарацци даже удавалось поймать Маска и его девушку Эмбер Херд во время прогулки с мальчиками. Об их жизни практически ничего неизвестно, так как родители тщательно скрывают их от СМИ. Все, кто общался с детьми предпринимателя, говорят, что они вежливые и общительные, интересуются видеоиграми, как и другие дети их возраста. Однако они беспокоятся о своем здоровье и следят за тем, что оказывается у них в тарелке, поэтому предпочитают здоровую пищу.

Бернар Арно

У предпринимателя Бернара Арно пятеро детей от двух браков. Все они задействованы в работе брендов, входящих в LVMH — компанию, генеральным директором которой является Бернард Арно. У Бернара есть двое детей от первого брака и трое от второго.

Старший сын Антуан является первым наследником компании отца и сейчас является директором компании Berluti и председателем совета директоров бренда Loro Piana. Он женат на российской модели Наталье Водяновой. Единственная дочь миллиардера Дельфина Арно работает исполнительным вице-президентом Louis Vuitton. Она состоит в отношениях с другим французским миллиардером Ксавье Ньелем.

Фредерик Арно задействован в другом бренде и в свои 26 занимает должность главного исполнительного директора TAG Heuer. 29-летний Александр Арно является исполнительным вице-президентом по продуктам и коммуникациям Tiffany & Co. Он женат на дизайнере украшений Жеральдин Гюйо. Младший сын Арно Жан отучился в Лондоне и проходил практику в одном из бутиков компании отца. Пока что он не занимает высоких должностей ни в одном из брендов, но многие уверены, что это — вопрос времени.

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