Галкин ответил Собчак, обвинившей россиян в невежестве

"Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти? А при том, что это показатель, вот это вот восприятие современного искусства - показатель того, что наши широкие народные массы заслуживают своих правителей. Это все на том и держится: люди не хотят ничего нового, не хотят ни во что вникать, не хотят ничего современного. Дремучее сознание живет в головах тех же людей, что год за годом, десятилетие за десятилетием выбирают стабильность. И им памятник дедушке Крылову на Патриках или картины Шилова всегда будет нравиться больше, чем вот эта вот классная крутая штука.

Вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне,шутки про тёщу, голубой огонёк с оливье и вот это вот всё. И правители начинают потакать этому вкусу, а не развивать его,зачем еще и этим вызывать хейт,если можно «дёшево» нравиться?".