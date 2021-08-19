Галкин ответил Собчак, обвинившей россиян в невежестве

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась на тему установки скандальной скульптуры Урса Фишера "Большая глина 4". Работу привезли в Москву и установили на Болотной площади в начале августа.
Внешний вид скульптуры вызвал массу негативных высказываний. В том числе и от звезд. Работу сравнили с фекалиями и попросту не поняли или не увидели смысла в этой работе. Тем не менее, Собчак встала на защиту скульптуры:
"Есть крутейший художник Урс Фишер, который где только ни выставлялся, вплоть до мексиканского Jumex и венецианских арт-биеннале, и чья скульптура встала рядом с передовым музеем Михельсона, который вот-вот откроется. Что видят в этой работе люди? Что пишут об этом в сети? Хорошие вопросы, но у меня есть ещё лучше: что они не видят в себе?".
По мнению Ксении, чтобы понять глубину работы, россиянам в большинстве своем не хватает широты кругозора и насмотренности.
"Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти? А при том, что это показатель, вот это вот восприятие современного искусства - показатель того, что наши широкие народные массы заслуживают своих правителей. Это все на том и держится: люди не хотят ничего нового, не хотят ни во что вникать, не хотят ничего современного. Дремучее сознание живет в головах тех же людей, что год за годом, десятилетие за десятилетием выбирают стабильность. И им памятник дедушке Крылову на Патриках или картины Шилова всегда будет нравиться больше, чем вот эта вот классная крутая штука.
Вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне,шутки про тёщу, голубой огонёк с оливье и вот это вот всё. И правители начинают потакать этому вкусу, а не развивать его,зачем еще и этим вызывать хейт,если можно «дёшево» нравиться?".
Увидев такие высказывания, в своем Instagram решил записать ответ и артист Максим Галкин.
"Ксения Собчак заскочила на подножку трамвая",
- заявил он, добавив, что журналистка решила высказаться по теме памятника, который, нравится широким массам это или нет, "прекрасно себя чувствует на Болотной набережной", и убирать его никто не собирается.
Он решил показать на видео в качестве примера действительно ценного экспоната современного искусства бюст работы художника Ханса Гигера.
"Но не Ханса Гигера ставят у нас на Болотной площади, а Урса Фишера. Чувствуете? Фамилии похожи".
Далее он прошелся по своему участку и показал несколько экспонатов, один из которых сделан российским скульптором, имя которого неизвестно широкой публике. Затем он вернулся к обвинениям Собчак в узости кругозора.
"Понимаете, и Катя Рождественская, и Андрон Кончаловский (негативно высказывались о скульптуре - Прим. ред.), это явно те люди, которые много чего в своей жизни видели и их нельзя обвинять в ненасмотренности".
Именно благодаря широкому кругозору, считает Галкин, звезды и стали высказываться негативно о "Большой глине 4", установленной в Москве.
"Что касается "Оливье" и "Голубых огоньков": "Оливье" это классный салат, он вкусный! Чего уж нас попрекать тем, что мы любим "Оливье". Кто-то любит лангустинов, но там, где они легко вылавливаются, там уместнее есть их. Нам хочется "Оливье", "Голубой огонек", устаревшую шушеру вспоминать. Какая связь? Никакой!".
Ранее "Рамблер" писал, что Волочкова объяснила, почему Собчак ей завидует.