«Горы и лес слышат тебя»

На сегодняшний день в России насчитывается более 40 коренных малочисленных народов, один из них — тазы — этнос, обитающий в Приморском крае. Их осталось всего 400 человек. Считается, что тазы пришли на территорию современного Приморья в XIX веке, — это были мужчины, собиратели женьшеня. В основе верований тазов находится анимизм — вера в силы природы. Из-за этого в советское время у народа были конфликты с властями, которые хотели вырубить леса в регионе. Как живут современные тазы «Ленте.ру» рассказал главный научный сотрудник отдела этнографии и антропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, доктор исторических наук Анатолий Старцев.

«Лента.ру» Как тазы появились в регионе и к какому этносу они относятся?

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Анатолий Старцев: Дело в том, что возникновение тазов связано с появлением китайских отходников на территории Приморского края во второй половине XIX века. Они были и раньше, но в малых количествах, а потом целые группы китайцев начали пытаться осваивать территорию Дальнего Востока. Это были промысловики — среди них не было хлеборобов и земледельцев. И это были только мужчины. Сначала они селились небольшими группами по несколько человек в аборигенных селениях, где жили нанайцы, удэгейцы и орочи. Больше всего отходников жило среди удэгейцев и нанайцев.

Считалось, что тазы — это ассимилированная группа удэгейцев, которые перешли на язык китайцев. Как происходил этот процесс ассимиляции: я говорил, что китайские отходники приходили без женщин, их там вообще не было. Сами понимаете — молодые мужчины приходят к аборигенкам, женятся на них, ну, вернее, сходятся с ними, и женщины рожают детей, которых называли «смешанными детьми» — не китаец, не удэгеец и не русский. И эти вот дети, рожденные со второй половины XIX века, стали называться «тадзцы», или «дацзы». Переводится как «кровосмешанный человек». Русские это слово превратили в этноним «тазы».

Я когда проводил исследование, обратил внимание на то, что у них имеется терминология не похожая ни на китайскую, ни на корейскую, ни на нанайскую. У них не такие, как у удэгейцев, а совершенно другие слова от какого-то древнего языка. Я считаю, что в начале нашей эры, в третьем столетии, существовал народ татары (но не те, что живут в Татарстане), и тазов можно относить к осколкам этого древнего народа. А уже в XIX столетии названия стали переносить на детей, рожденных от китайцев.

Дело в том, что в низовьях Амура существовало государство Менгу. Оно нигде официально не фигурировало, основателями его были как раз татары. Но это не совсем доказуемо.

Как бы то ни было, в настоящее время тазов насчитывается около 200 человек, но сколько точно — сказать сложно.

Б. Кошкин

При советской власти там был организован колхоз имени Горького, в настоящее время местные предприниматели пытаются создать общину, и все. [Председатель Союза коренных малочисленных народов] Валентин Андрейцев пытается в низовьях реки Авакумовки организовать тазовский музей под открытым небом, консультируется со мной.

Какую культуру китайцы принесли аборигенам?

Китайцы были только собирателями — добывали женьшень — и охотниками. Рыбалка их интересовала постольку-поскольку, а добыча пушных животных интересовала сильно. На хозяйственную деятельность они практически не оказали влияния, а вот на язык — да. Тазы практически полностью перешли на китайский язык, потому что китайцев было так много, что они оказывали большое влияние. Тем более в том поколении, которое появилось с конца XIX и в начале XX века. Исследователи тунгусского языка говорили, что у тазов китайский язык с пекинским диалектом.

Какие традиции сохранили тазы?

Сохраняются традиции свадебные, они выражаются в особых нарядах — у женщин колпаки, особая прическа. Есть и похоронные обряды. Я делал зарисовки практически с натуры, но дело в том, что тазы очень ревностно относятся к вторжению в их духовную культуру, поэтому я не мог очень внимательно рассмотреть процесс, только издали.

Мертвого уносят на кладбище, он лежит на доске (если русские обычно делают гроб, то у тазов вместо гроба широкая доска сантиметров 60-70 шириной и длиной в человеческий рост), полностью одет в национальную одежду, и руки не на груди, а вдоль тела.

И делается не просто продолговатая могила, а еще и холмик-курган. Невысокий, примерно с метр. В центре у него что-то типа памятника. Раньше у каждого рода было свое родовое кладбище, но сейчас их нет. Хотя я застал время, когда в Михайловке только начинали появляться кладбища, и там были похоронены всего два человека из рода Фуэнцунов. Позднее на нем стали хоронить других людей. Что интересно — слева лежат Фуэнцуны, справа Кимцины. А дальше вглубь кладбища есть общие места, где хоронят всех.

Алена Шилоносова

Верования у тазов чем-то напоминают и китайские, и удэгейские, и нанайские. Но дело в том, что удэгейцы, нанайцы, орочи — тунгусо-маньчжурская группа, и в основе верований у них находится анимизм, верования в сверхъестественных духов и силы природы.

По их воззрениям, окружающая человека природа — живая. Это не просто трава, горы, лес — это все живое и имеет свою душу, все слышит тебя, может говорить. Но только надо природу понимать

И считалось, что аборигены все это понимали. Каждая гора имела своего хозяина. Сначала всегда дается название местности, а если хочется назвать ее хозяина, надо добавить к нарицательному названию горы, зверя или птицы слово адзани, хозяин. Всех этих хозяев объединяет хозяин тайги. У удэгейцев он называется онку. В воде существует свой хозяин, водяной дух ганихи.

Кроме этого у тазов, удэгейцев, нанайцев и орочей есть шаманы. Это люди, которые управляют сверхъестественными духами. Они могут попросить духа, чтобы тот не делал человеку плохо, или приказать сделать зло. У тазов и удэгейцев шаманизм примерно на одном уровне.

По фольклору — у тазов есть легенда о том, как охотник пришел к удэгейцам и тазам и объявил себя богом. Люди поверили ему. И как мне удалось доказать, главный герой легенды являлся императором золотой империи Улу, это легенда о войне двух императоров.

Как они относятся к окружающему миру, к другим народам?

Так как они анимисты, они природу жалеют. Как раз в конце 1980-х — в начале 1990-х годов проходили вырубки тайги, и они выступали против этих рубок. Председатель сельского совета, самаргинский удэгеец Аркадий Каза на одном из заседаний крайисполкома в Приморском крае встал и заявил: «Будете рубить лес — удэгейцы выйдут с оружием в руках и будут стрелять по лесорубам». В итоге получилось так, что хотели лесорубы пройти через верховья реки Бикина и спуститься ниже, а им не дали это сделать, потому что вслед за самаргинскими удэгейцами бикинские удэгейцы с казаками организовали патрулирование тайги с оружием в руках, выгоняя лесорубов.

Я не слышал, что тазы плохо относятся к русским. В Михайловке в настоящее время половина русских жителей, большинство мужчин и женщин женаты на русских. Я ни разу не слышал, чтобы у тазов были с ними какие-то конфликты.

С туристами они не сталкиваются?

Туризма нет. Я уже говорил, что в низовьях реки Авакумовки, где стоит Михайловка, хотят строить музей под открытым небом. Но для этого нужны деньги, сами понимаете. А кто их даст?

А что насчет языка?

Язык сейчас исчезает. Практически нет людей, говорящих на языке тазов, звучит только отдельная терминология. Говорят в основном на русском, довольно чисто.

Ходят они в местную школу, оканчивают восьмилетку. Собирались сделать 11 классов, но детей в основном увозят в интернаты доучиваться.

Какое в целом у вас впечатление о тазах?

Работая с ними, я не ощущал какого-то пренебрежения, народ показался довольно гостеприимным, это их особенность. Зайди в любой дом — всегда предлагают чай, обед. Это малопьющий народ. То есть они выпивают, но не много.

Тазы меня знали, поскольку я постоянно публиковался в газетах в защиту тайги, выступал против рубок леса. Поэтому куда бы я ни приезжал, а раньше я очень часто посещал удэгейские селения, меня узнавали. И знали, о чем я пишу.