«Ты на уровень ниже других»: москвичка - о жизни в Австралии

Три года назад москвичка Юлия Комиссарова переехала в Австралию — страну, о которой она не знала почти ничего. Привыкать к другому языку и необычным порядкам оказалось непросто. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в 15 тысячах километров от родины.

Фото: Личный архив Юлии Личный архив Юлии

Я давно планировала уехать из России, но хотела во Францию. Только начала учить язык — и случайно познакомилась с парнем-австралийцем. Стандартная история. А я тогда фанатела от австралийской группы Angus & Julia Stone и подумала: класс, английский попрактикую (я как раз окончила английскую школу), заодно поговорю о чем-то интересном. Но ничего серьезного мы от этого общения не ждали.

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Молодой человек — Марк — оказался классным. Мы все больше общались, каждый день говорили по телефону по три часа. А потом он пригласил меня поехать с ним в Таиланд. Сначала отказалась, потом все же решила съездить, но взяла денег, подготовилась, чтобы сразу улететь, если что-то пойдет не так. Но все было нормально. Мы стали путешествовать вместе, три раза были в Таиланде, в Камбодже.

Потом Марк прилетел в Россию, чтобы познакомиться с моей мамой и друзьями. Тогда мы решили, что пора съезжаться. Когда встал вопрос, Россия или Австралия, он сказал: «Ты извини, но я в Россию не перееду, давай ты попробуешь в Австралию. А если не понравится — уедем куда-нибудь еще».

Виза невесты

В Австралии есть так называемая виза невесты: ты приезжаешь как партнер, и у тебя есть девять месяцев, чтобы пожить в стране. Эта виза дает полные рабочие права, но нельзя учиться, и от государства не положено никаких бонусов. Когда девять месяцев истекут, нужно либо уезжать, либо выходить замуж.

Я была в шоке, когда узнала, что такая виза стоит целых 7,5 тысячи австралийских долларов (больше 400 тысяч рублей). Чтобы хватило денег, пришлось продать автомобиль.

Для получения визы невесты нужны доказательства того, что вы на самом деле встречаетесь с гражданином Австралии. Подойдет все: переписка, фотографии, билеты на самолет. И еще два заявления от других австралийцев с подтверждением, что они верят в реальность этих отношений. У меня была огромная папка со всеми бумагами.

Подала документы, уволилась с работы, и мы снова полетели в Таиланд. Мне очень повезло: визу дали меньше чем через пять месяцев. Обычно ее получение занимает от 6 до 18 месяцев, а кто-то вообще ждет годами. Я вернулась домой и через две недели уехала в Австралию.

После оформления отношений нужно подавать на вторую визу. Она стоит где-то 70-80 тысяч рублей, но потом больше платить не придется. Эта виза дает временный статус резидента, включает бесплатную медицинскую страховку и трехмесячные курсы английского языка. По ней можно жить два года, после чего подать на резидентство, его ждут примерно полгода. Я ждала меньше пяти месяцев.

Личный архив Юлии

А когда живешь в стране четыре года, в том числе год как резидент, можно получать гражданство. С момента подачи до получения проходит около года. Нужно пройти тест на базовые знания о стране, потом тебе вручают сертификат, и тогда можно подавать на паспорт. Но он в Австралии необязателен, здесь живут по правам (id-карте).

Конфетно-букетный период

Об Австралии я не знала ничего. Мне казалось, что там очень жарко, сухая земля, прыгают кенгуру. На самом деле ближе к центру страны все так и выглядит, но мы-то живем у океана. О котором, кстати, я совершенно не думала.

Первые два месяца после переезда продолжается эдакий конфетно-букетный период: ты в восторге от того, что попугайчики летают, дельфины плавают у берега. А потом тебя бьет реальность. Да, попугайчики, все здорово, но ты чувствуешь себя чужим. Неприятно.

Когда только приезжаешь, многие моменты по-хорошему шокируют. Я очень не люблю, когда мигранты говорят, что в другой стране «такие добрые люди». Нет, люди везде одинаковые. Разница только в том, что тут они более вежливые и стараются не мешать друг другу.

Если в Москве наступишь кому-то на ногу, могут наорать. Или скажут: «Вот ты корова!» А здесь будут полчаса друг перед другом извиняться.

А еще культура small talk: приходишь куда-нибудь — и надо поддерживать разговоры ни о чем с посторонними людьми. Когда ты интроверт и только что переехал, это больно. Первое время мне было сложно вести диалог с аптекарем, например, о погоде. Не понимала, зачем мне это. Потом привыкла и порой даже сама завожу разговор.

Хочется живого человеческого общения, хочется понимать без слов, читать между строк, видеть, когда человек врет, недоговаривает А словарного запаса не хватает. Когда я услышала в первый раз австралийский акцент, то подумала: «Это вообще что? Почему так произносится?» Привыкаешь к тому, что часть слов непонятна, часть шуток проходит мимо тебя, привыкаешь, что ты на уровень ниже других. И это начинает отражаться на самооценке.

У меня появилась неуверенность в себе, которой раньше никогда не было. К тому же я впервые почувствовала себя отрезанной от мира. Нет семьи, нет друзей, перелет до Москвы — 23 часа, визу получить сложно, цена на билет огромная (а сейчас — вообще неподъемная). То есть никто к тебе приехать не сможет.

Осторожно: кенгуру

До сих пор не могу перестать восхищаться разнообразием австралийского животного мира. Мы живем в маленьком туристическом городке, в местах, которые даже сами австралийцы считают безумно красивыми. А представьте мою реакцию: по дорогам скачут кенгуру, на балконе сидят какаду, а зимой в океане плавают киты.

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Кенгуру оказались замечательными, но совершенно не умными зверями. Когда они видят свет фар, то прыгают под колеса. А такое очень грустно заканчивается и для самого кенгуру, и для машины. Многие австралийцы из-за этого вообще по ночам не ездят.

Мне пока везло: я никого не задавила. Правда, один раз переехала мертвую ехидну. Когда я австралийцам это рассказываю, они удивляются: «Юль, я ехидну видел два раза в жизни! Как?» А мне пришлось менять шину!

Местные животные здесь под защитой. И бóльшая часть населения очень уважительно относится к животному миру. Какой-нибудь зверь переходит дорогу — все машины остановятся, пропустят. Если во двор заползла ядовитая змея, ее никогда не убьют — это запрещено законом. Нужно вызвать специальную службу.

Мы живем в квартире, поэтому ядовитые змеи к нам не заползают. Но мы держим двух ромбических питонов как домашних животных. Я кормлю их замороженными крысами из зоомагазина.

Как-то раз на балкон приходили два поссума. Очень классные, но их нельзя трогать: они переносчики заразы. Если поцарапают, нужно ехать к врачу и ставить укол от местной разновидности бешенства. Оказалось, что поссумы очень любят бананы. Мы их подкармливали, потом перестали — и больше их не видели.

Никаких змей в доме

Когда я только получила визу, Марк сразу начал искать жилье. Поскольку мы еще не вернулись из Таиланда, квартиры ходила смотреть его мама.

В Австралии цены на аренду указывают за неделю или за две недели, и помимо вас на жилье претендует еще много пар. Все подают заявления, владельцы их рассматривают и выбирают жильцов. Чем стабильнее работа и выше заработок, тем больше шансов на успех. Если есть домашние животные (собаки, кошки), снять жилье очень сложно. Моя подруга с немецкой овчаркой искала дом полгода.

Жилье снимается через фирму, и с владельцем не общаешься никогда. С нашим я даже не знакома. Если что-то дома сломалось, тоже звонишь в фирму. Раз в четыре месяца сотрудники приходят смотреть, все ли в порядке. Контракт заключается на год, и ты его либо продлеваешь, либо прекращаешь.

У нас животных тогда еще не было. К тому же владелец квартиры, которую мы в итоге сняли, был знакомым какого-то знакомого. И не знаю, то ли из-за знакомства, то ли из-за того, что ее больше никто не захотел, квартиру в итоге отдали нам. Мы до сих пор в ней живем и другую пока не искали. Правда, хотим купить дом, но не для того, чтобы жить, а чтобы сдавать его.

Кстати, про животных. Марк как-то завел рыбок. Когда пришла очередная инспекция, он переживал, что забыл о них сказать. Это же животные! Нас успокоили: рыбки — нестрашно, они же в аквариуме, не бегают, ничего не портят.

Потом, когда покупали питонов, думали, что с ними будет так же. Они же живут в террариуме. Можно, конечно, вытащить их на пол, с ковром они в любом случае ничего не сделают. Но, узнав, что у нас питоны, в фирме очень расстроились, прислали гневное письмо. В итоге договорились, что держать змей все-таки можно, но не больше двух. И предупредили: если они испортят какую-то мебель, мы будем за нее платить. А как они ее испортят? Съедят, что ли? Вряд ли. Максимум вокруг обернутся.

Ресторан у океана

Обычно первая работа за границей — это настоящая боль. Владение языком еще не такое хорошее, тебя никто не хочет брать. Вдобавок у меня первое время не было ни автомобиля, ни сил на то, чтобы получать права. Год не водила. Поэтому работу нужно было искать недалеко от дома.

В Австралии общественный транспорт не развит вообще. В центре города еще могут быть трамваи, метро, автобусы, но не такие, как в Москве, где очень удобная транспортная система. Здесь автобус ходит раз в час, пустой, одинокий И ездят на нем те, у кого нет машины.

В Москве я много работала официанткой, пока училась в институте, и тут решила начать с того же. Нужен был какой-то опыт, хотелось развить язык. Распечатала резюме, Марк отвез его в несколько ресторанов и сказал, что хорошо было бы попасть в тот, который рядом с домом. Место очень красивое: на воде, с панорамными окнами. И во время заката, когда выныривают дельфины, — идеальное рабочее место.

Когда мне оттуда позвонили и сказали, что я им интересна, было очень страшно. Сказали подождать, пока у них закончится активный период. Я долго сомневалась, правильно ли поняла. Даже еще раз к ним зашла и спросила, не забыли ли они про меня. Потом владелец со мной связался и поставил первую двухчасовую оплачиваемую смену.

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В Австралии есть несколько видов занятости. Full time — это полная занятость, как в России. Part time — частичная: оговариваешь с начальством, сколько часов будешь работать, и их распределяют на две недели. И есть casual, когда тебе звонят и говорят: выходи сегодня на работу. Если тебе удобно, ты выходишь. А если перестанешь брать смены, тебе перестанут звонить. Именно так я работала в ресторане.

С коллегами и начальством мне повезло, но сама работа была не очень — ну, официантство. Через месяц менеджер подходит и говорит: «Когда мы тебя нанимали, у тебя не было такого английского, как сейчас». Но это было нездоровое улучшение: я очень хотела быть как все, мозг работал на максимум. Морально очень устала.

Постоянная работа

Когда началась пандемия, из ресторана уволили всех casual. Я два месяца сидела без работы, денег не было. И тут Марк показал вакансию в организации, которая помогает людям с инвалидностью. У них был проект: людей с интеллектуальными нарушениями переселили из большой больницы в частные домики для адаптации к обычной жизни. Нужно было присматривать за ними и помогать.

Эта работа считается сложной и интересной. Она хорошо оплачивается, есть бесплатный психолог. Мы решили подать резюме — вдруг возьмут?

Из-за пандемии «нормальных» собеседований не было. Мы просто решали кейсы, и потом кого-то брали, а кого-то нет. Марк тоже пытался устроиться в это место, но его не взяли. А меня взяли.

Перед работой пришлось пройти месячное обучение — онлайн и офлайн. Нам рассказывали про все виды интеллектуальных расстройств и как ухаживать за такими людьми. Потом отправили на курсы самообороны, потому что наши подопечные могут быть агрессивными. А Марк раньше работал в тюрьме и еще подливал масла в огонь. Говорил, например, что мне нельзя оставаться с такими людьми наедине, поскольку это опасно.

Когда я получила эту работу, вообще не понимала, что буду делать. И вот пришло время первой живой встречи. Прихожу — а там огромный зал, еда, куча спикеров. Я слушаю их и понимаю, что часть слов не знаю вообще. Просто не понимаю, о чем идет речь. Подхожу к кому-то, спрашиваю: «Ты где работал до этого?» Тот отвечает: «Я пять лет работаю в этой сфере». Другой говорит: «А я десять». Непонятно, почему меня вообще взяли.

Меня определили в дом, где я буду работать. Там человек пять, и один закреплен за тобой. Нужно помогать ему с задачами, с которыми он не справляется: приготовить еду, покормить, напомнить переодеться или постирать. Разговариваешь с ним, гуляешь, если позволяет его поведение и состояние.

Эта профессия входит в список «жизненно важных», поэтому отсюда меня бы точно не уволили, даже в пандемию. Но я не планирую оставаться на этой работе — это очень тяжело психологически. Когда-то я хотела учиться на психолога, но для этого нужно резидентство или, еще лучше, гражданство. Без гражданства образование обходится очень дорого: примерно полтора миллиона рублей в год, если переводить. Поэтому сейчас я передумала.