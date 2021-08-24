Оскорбленный посетителями официант получил огромные чаевые

В Мадисоне, штат Висконсин, посетители ресторана оскорбили официанта и отказались оставить ему чаевые из-за его сексуальной ориентации. Об этом сообщил Эрик Зальцведель, основатель группы «Добрые дела» в Висконсине на своей странице в Facebook.

Фото: Unsplash Unsplash

16 августа Зальцведель пришел в один из местных ресторанов и узнал, что посетители не оставили чаевые официанту и написали на чеке следующее: «Обслуживание было хорошим, но мы не оставляем чаевые грешным гомосексуалам». В посте мужчина написал, что открывает сбор средств для официанта, чтобы тот понял, что его принимают и любят. «Я хочу оставить ему самые большие чаевые, которые он когда-либо получал!» — заявил Зальцведель.

В итоге участники Facebook-группы «Добрые дела» и подписчики Зальцведеля собрали для официанта 4,5 тысячи долларов (332,6 тысячи рублей). «Мы знаем, что, к сожалению, эти деньги не изменят поведение некоторых людей, но надеемся, что они покажут, что мы любим этого официанта», — написали в сообществе.