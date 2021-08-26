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Зарплата вождя: сколько в СССР получали главы государства

BigPicture.ru
1 час назад

Идеологи коммунизма любили твердить о том, что любой труд должен быть оплачен. При этом не было в мире страны, где больше любили эксплуатировать трудящихся за гроши, чем в СССР. Мы уже писали о более чем скромных доходах рядовых советских граждан и о зарплатах ценных специалистов, а теперь пришло время поговорить и о главах государства. Сколько получали советские вожди и хватало ли им денег на жизнь?

Зарплата вождя: сколько в СССР получали главы государства
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru

В. И. Ленин

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Согласно архивным документам, первый глава Советского государства Владимир Ильич Ленин получал 500 рублей. Может показаться, что оклад главы Совета народных комиссаров был очень неплохим, но это не так. К 1919 году рубль очень серьезно обесценился и минимальная зарплата заводского рабочего в Петрограде составляла 600 рублей. Так что Ильич был скромен и здесь.

Нужно сказать, что этот мизерный оклад был не единственной статьей доходов Ленина. Он получал гонорары и отчисления за книги, статьи и публикации, имел надбавку за должность главы Совета рабочей и крестьянской обороны, а также за членство во ВЦИК. В сентябре 1919 года Владимир Ильич указал в декларации о доходах, что за год заработал 27 049 рублей. Так как фунт картофеля тогда стоил до 95 рублей, а мука – 10 тыс. рублей за пуд, то и это было очень мало.

И.В. Сталин

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На заре своей политической карьеры, в 20 х годах прошлого века, Иосиф Виссарионович довольствовался зарплатой 225 рублей, о чем гласят официальные ведомости. К 1930 году он получал уже 500 рублей, при средней зарплате рабочего человека в стране 300 рублей. В 1936 году вождь сам поднял оклад генерального секретаря до 1200 рублей и это была самая большая официальная зарплата в стране.

Денежная реформа 1947 года повлекла за собой перерасчет и Сталин начал получать 10 тыс. рублей, при средней по СССР зарплате 1 тысяча Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru . Вроде совсем неплохо, особенно если учесть, что в это время вожди уже были на полном государственном обеспечении и денег не тратили.

Н.С. Хрущев

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Когда Никита Сергеевич Хрущев был генеральным секретарем ЦК КПСС, то любил говорить, что в должности слесаря он был обеспечен материально гораздо лучше, чем став партийным функционером. Но он молчал о том, что его зарплата генсека составляла 8 тыс. рублей. Конечно, это не сталинские 10 тысяч, но и не тысяча, которой довольствовались многие простые люди. Реформа 1961 года изменила оклад первого человека страны и Хрущев начал получать 800 рублей.

Л.И. Брежнев

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К моменту воцарения «у руля» Леонида Ильича Брежнева о таких вещах, как равенство и скромность можно было услышать только на пионерских линейках. Да, зарплата лидера страны так и осталась 800 рублей, как при Хрущеве, но при этом Брежнев получал еще и 20 тыс. рублей в месяц за Ленинскую премию.

При этом инженеры получали от 150 до 300 рублей, а школьные

учителя – 140 рублей. Брежневу же полагались еще и гонорары за его книги: «Возрождение», «Целину» и «Малую землю». Каждая из них была издана тиражом 15 млн экземпляров, чего не достигал ни один писатель планеты. Точную сумму гонораров назвать сложно, то это были не тысячи, а сотни тысяч рублей. В 1974 году Брежневу этого показалось мало и он поднял себе зарплату до 1300 рублей, а в 1978 году – до 1500 рублей.

Ю.В. Андропов

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Став генсеком, Юрий Владимирович Андропов снова вернул для своей должности скромную зарплату в 800 рублей. Но он все равно не бедствовал, так как каждый месяц получал гонорары за изданные книги, на сумму до 12 тыс. рублей.

К.У. Черненко

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Константин Устинович Черненко был у власти всего 11 месяцев и все это время получал заработную плату в размере 1500 рублей. Говорят, что генсек еще и запускал руку в партийную кассу, так что его реальные доходы под большим вопросом.

М.С. Горбачев

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О последнем генсеке и первом президенте СССР ходили легенды, как о величайшем в истории страны взяточнике. Имея практически неограниченные возможности, Горбачев брал за разные нужные решения и просто за свою благосклонность миллионы долларов. А вот оклад у Михаила Сергеевича был очень скромный – всего 500 рублей, как у Ильича в свое время. Уже перед самым развалом Союза зарплата Горбачева была увеличена до 3 тыс. рублей.

Люди,Константин Черненко,Леонид Брежнев,Юрий Андропов,КПСС,
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