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Щедрый посетитель ресторана оставил сотрудникам 741 тысячу рублей чаевых

Lenta.ru
3 часа назад

Посетитель ресторана в американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, поблагодарил сотрудников ресторана за работу и оставил им десять тысяч долларов (741 тысячу рублей) в качестве чаевых. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Посетитель ресторана оставил 741 тысячу рублей чаевых
Фото: @wahooseafoodgrill@wahooseafoodgrill

Руководство ресторана The Wahoo Seafood Grill рассказало на странице заведения в Instagram, что посетитель захотел пообщаться со всеми сотрудниками заведения. Работники собрались в зале, где мужчина поблагодарил их за усердную работу.

Затем клиент объявил, что хочет оставить каждому из десяти сотрудников по тысяче долларов (74,1 тысячи рублей) на чай.

«Обычно я не очень эмоциональный человек, но это по-настоящему тронуло меня. Мы все поражены его щедростью», — написал владелец заведения Шон Шеперд. Он пояснил, что прошедший год был непростым для ресторанной индустрии.

«Мы утомлены и истощены, но этот добрый жест восстановил нашу веру в человечество», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что посетители ресторана в американском городе Норуолк, штат Коннектикут, оставили официантке тысячу долларов (74,1 тысячи рублей) чаевых. Девушка учится в колледже по специальности «биомедицина», а также проходит онлайн-курс в университете. На полученные деньги она сможет оплатить четыре месяца обучения.

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