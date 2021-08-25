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Женщина вышла в прямой эфир с места наводнения, поделилась чувствами и погибла

Lenta.ru
44 минуты назад

Линда Алмонд из города Уэверли, штат Теннесси, погибла при наводнении вскоре после того, как сняла подъем воды и поделилась своими чувствами в прямом эфире в Facebook. Об этом сообщает New Yourk Post.

Женщина поделилась чувствами во время наводнения и погибла
Фото: Страница Линды Элмонд в FacebookСтраница Линды Элмонд в Facebook

Алмонд вышла в прямой эфир около 10:15 утра в субботу, 21 августа. Она находилась на месте наводнения и снимала происходящее на видео. На кадрах видно, как мимо окон дома в грязно-коричневой воде плывут обломки. «Итак, если кто-то смотрит мою трансляцию в Facebook Live, то нас прямо сейчас затапливает в Уэверли, штат Теннесси. Очень страшно», — сказала она. «Кажется, что-то ударилось о стену дома», — добавил Томми, сын американки.

Уровень воды продолжил подниматься, и мать с сыном забрались на крышу дома, которая вскоре обрушилась. В результате Алмонд погибла, а ее сыну удалось спастись. Сестра американки опознала ее тело.

«Моя дорогая подруга Линда, у меня болит сердце, но я знаю, что увижу тебя снова. Спасибо за то, что ты была так добра с моими детьми и внуками. Спасибо, что была мне другом. Я тебя люблю и буду очень скучать», — написала подруга американки Трейси Корбин Кэмпбелл.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси, быстрый подъем воды в реках начался в субботу, 21 августа, когда на регион обрушились дожди, продолжавшиеся в течение шести часов. В результате наводнения более 10 тысяч жилых домов и предприятий остались без электричества. В регионе перекрыли некоторые мосты и дороги, поврежденные во время наводнения.

Ранее сообщалось, что в США друзья решили посмотреть на последствия паводка и чуть не утонули в лифте. Один из них разжал двери лифта снаружи. В итоге молодых людей удалось освободить.

Люди,Трейси Кэмпбелл,
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