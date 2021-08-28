Чем занимается муж богатейшей женщины России

Самой богатой женщиной в России, согласно журналу Forbes, признана генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Многие уверены, что успеха в бизнесе можно добиться только без семьи, но на самом деле это не так. У Бакальчук есть супруг, который тоже занимается предпринимательством.
Владислав Бакальчук вместе со своей супругой запускал сайт Wildberries, но об этом знают немногие. Единственный раз семья давала интервью, но, по словам журналистов, делали они это в письменном виде.
В нулевые Бакальчук основал свой первый бизнес. Он создал интернет-провайдера вместе со своим знакомым, компания обслуживала несколько районов Москвы. Мужчина окончил МЭИ и отвечал за техническую часть. Спустя пять лет его первый бизнес разросся, прибыль составляла 1,2 млн рублей. При провайдере работала студия, которая занималась разработкой дизайна для сайтов. Позже именно там Татьяна и Владислав сделают фирменный логотип для своего маркетплейса.
До 2004 года он занимался своим бизнесом, а его супруга работала в преподавателем в школе. После рождения ребенка она планировала заняться репетиторством, но поняла, что не сможет достаточно зарабатывать. Так они с мужем открыли свой сайт.
До сих пор Владислав Бакальчук является со-владельцем сайта Wildberries. По данным СМИ, он также владеет компанией "Атолл", которая сотрудничает с маркетплейсом. Кроме того, он имеет крупный пакет акций одного интернет-провайдера.
Бакальчук не обсуждает свою личную жизнь с журналистами, только бизнес. Однако в одном из интервью, он говорил, что у них с супругой никогда не бывает разногласий в бизнесе, а сами они не считают себя главными людьми в компании.