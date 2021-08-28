Чем занимается муж богатейшей женщины России

Самой богатой женщиной в России, согласно журналу Forbes, признана генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Многие уверены, что успеха в бизнесе можно добиться только без семьи, но на самом деле это не так. У Бакальчук есть супруг, который тоже занимается предпринимательством.

Фото: Redis Business Class/Facebook Redis Business Class/Facebook

Владислав Бакальчук вместе со своей супругой запускал сайт Wildberries, но об этом знают немногие. Единственный раз семья давала интервью, но, по словам журналистов, делали они это в письменном виде.

В нулевые Бакальчук основал свой первый бизнес. Он создал интернет-провайдера вместе со своим знакомым, компания обслуживала несколько районов Москвы. Мужчина окончил МЭИ и отвечал за техническую часть. Спустя пять лет его первый бизнес разросся, прибыль составляла 1,2 млн рублей. При провайдере работала студия, которая занималась разработкой дизайна для сайтов. Позже именно там Татьяна и Владислав сделают фирменный логотип для своего маркетплейса.

До 2004 года он занимался своим бизнесом, а его супруга работала в преподавателем в школе. После рождения ребенка она планировала заняться репетиторством, но поняла, что не сможет достаточно зарабатывать. Так они с мужем открыли свой сайт.

До сих пор Владислав Бакальчук является со-владельцем сайта Wildberries. По данным СМИ, он также владеет компанией "Атолл", которая сотрудничает с маркетплейсом. Кроме того, он имеет крупный пакет акций одного интернет-провайдера.