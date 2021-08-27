Еврей, поляк или украинец: кем был Брежнев по происхождению

Леониду Брежневу еще во времена его правления приписывали самые разнообразные корни – румынские, польские, цыганские и даже еврейские.Говорят, даже Сталин считал его молдаванином. Хотя никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить все эти версии, не было. Сам Генсек не особо распространялся о своей родословной. В его анкетах в графе национальность встречались разные записи – «русский» и «украинец. Он действительно родился в Украине, сейчас это Днепропетровская область – город Днепродзержинск. Хотя на тот период это была небольшая деревушка под названием Каменское.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Были ли у Брежнева польские корни?

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Эта версия получила распространение благодаря исключительному знанию Брежневым польского языка. По утверждениям его коллег Леонид Ильич старался скрывать свои знания, так как отношение властей к полякам на тот период нельзя было назвать лояльным. Документально теория о польских корнях не подтверждается. Познания Генсека в польском языке связывают лишь с тем, что мать имела польские корни и владела языком в совершенстве.

Версия с еврейским происхождением

В СССР еврейские корни общественность пыталась выискать у большинства политических деятелей. И Брежнев не был исключением. В некоторых источниках до сих пор можно найти информацию о том, что Леонид Ильич в своем происхождении имеет две ветви – еврейскую и украинскую. При этом принадлежность к евреям связывают с отцовской линией, считая, что Илья Яковлевич после революции сменил свою фамилию на фамилию одного из родственников по линии мужа сестры. Подтверждений этому никаких нет, поэтому версия с еврейским происхождением не имеет оснований.

Украинские корни – официальная версия национальной принадлежности Генсека