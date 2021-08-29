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Лидер Rammstein отказался выступать в России

Мария Иглина
1 час назад

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области после выданного полицейскими предупреждения о необходимости соблюдать антиковидные меры. Об этом сообщает организатора фестиваля Максим Ларин на своей странице в Instagram.

Лидер Rammstein отказался выступать в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписания",

— поделился Ларин.

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