Лидер Rammstein отказался выступать в России

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области после выданного полицейскими предупреждения о необходимости соблюдать антиковидные меры. Об этом сообщает организатора фестиваля Максим Ларин на своей странице в Instagram.
"Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписания",
— поделился Ларин.
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