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Пенсионерка выиграла 14 миллионов рублей в лотерею и раздала все деньги

Lenta.ru
3 часа назад

72-летняя пенсионерка из Дербишира, Англия, Кэт Скотт выиграла 140,9 тысячи фунтов стерлингов (14,2 миллиона рублей) в почтовой лотерее и раздала все деньги через несколько часов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пенсионерка выиграла 14 миллионов рублей и раздала все деньги
Фото: UnsplashUnsplash

Во время пандемии Скотт помогала местным врачам — она сшила сотни медицинских халатов для работников больниц и домов престарелых. «Это была тяжелая работа, но это не имело значения — я знала, что все мои старания пойдут на благое дело», — рассказала британка.

Часть выигранных в лотерею денег Скотт планирует потратить на покупку и установку дефибриллятора в местное отделение почты. Она также решила поделиться выигрышем с внуками. «Я позвонила внукам по FaceTime и уже пообещала отдать им сто тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей)», — сказала она. Партнер британки Алан страдает болезнью Паркинсона, поэтому они не смогут отправиться в путешествие, и решили потратить деньги на помощь другим.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина за две недели дважды победил в лотерее — с разницей в одиннадцать дней. Во всех случаях мужчине не хватило одного числа, чтобы забрать джекпот.

Люди,Почта России,
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