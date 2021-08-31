Пенсионерка выиграла 14 миллионов рублей и раздала все деньги

72-летняя пенсионерка из Дербишира, Англия, Кэт Скотт выиграла 140,9 тысячи фунтов стерлингов (14,2 миллиона рублей) в почтовой лотерее и раздала все деньги через несколько часов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Unsplash Unsplash

Во время пандемии Скотт помогала местным врачам — она сшила сотни медицинских халатов для работников больниц и домов престарелых. «Это была тяжелая работа, но это не имело значения — я знала, что все мои старания пойдут на благое дело», — рассказала британка.

Часть выигранных в лотерею денег Скотт планирует потратить на покупку и установку дефибриллятора в местное отделение почты. Она также решила поделиться выигрышем с внуками. «Я позвонила внукам по FaceTime и уже пообещала отдать им сто тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей)», — сказала она. Партнер британки Алан страдает болезнью Паркинсона, поэтому они не смогут отправиться в путешествие, и решили потратить деньги на помощь другим.