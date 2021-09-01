Россияне назвали самые важные школьные предметы

Россияне перечислили самые важные на их взгляд школьные предметы. 58% опрошенных считают, что на первом месте находится русский язык, передает ТАСС со ссылкой на данные исследования* сервиса «Работа.ру».На втором месте расположились иностранные языки – их значимость отметили 44% респондентов. Еще 42% опрошенных проголосовали за алгебру и геометрию.

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Другие школьные предметы не получили так много голосов. Например, 19% респондентов считают историю важным предметов, 16% – литературу, а 14% – информатику и ИКТ.

Ранее специалисты проанализировали школьные предметы и назвали самый бесполезный из них. Им оказались основы безопасности жизнедеятельности. По их мнению, ОБЖ можно преподавать факультативно и в новых форматах. Например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились опытом.

Еще аналитики посоветовали школьникам обратить внимание на химию и биологию. По их словам, специалисты этих сфер будут востребованы в ближайшее время. Кроме того, они порекомендовали изучать литературу, так как именно словесность закладывает основы нравственности.