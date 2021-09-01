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Познер заявил о ненависти к Сталину и сравнил его с Гитлером

Lenta.ru
44 минуты назад

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос о том, какого исторического персонажа он презирает больше остальных. Журналист выделил сразу двух людей — Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Он объяснил свою позицию и сравнил двух политических лидеров в официальном блоге «Познер.Online» на платформе «Яндекс.Дзен».

"Не приемлю и ненавижу": Познер сравнил Сталина с Гитлером
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Познер заявил, что Сталин и Гитлер вызывают в нем неприятие и омерзение. «Это два человека, которых я не приемлю и ненавижу, пожалуй, не буду этого скрывать», — сказал журналист.

По словам телеведущего, он понимает мотивы их действий и даже может перечислить «так называемые положительные вещи», которые они сделали для своих стран.

«Но когда положишь на весы итоги их деятельности, то для меня совершенно очевидно, что деятельность и того, и другого совершенно страшная, катастрофическая и нанесла страшный вред нашему миру», — подытожил Познер.

Ранее журналист назвал Сталина одним из величайших преступников в истории человечества. Познер напоминал о существовании во времена его правления Главного управления лагерей (ГУЛАГ), насильственном переселении народов, а также тайном протоколе к пакту Риббентропа-Молотова, согласно которому Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза.

Люди,Владимир Познер,
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