"Не приемлю и ненавижу": Познер сравнил Сталина с Гитлером

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос о том, какого исторического персонажа он презирает больше остальных. Журналист выделил сразу двух людей — Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Он объяснил свою позицию и сравнил двух политических лидеров в официальном блоге «Познер.Online» на платформе «Яндекс.Дзен».

Познер заявил, что Сталин и Гитлер вызывают в нем неприятие и омерзение. «Это два человека, которых я не приемлю и ненавижу, пожалуй, не буду этого скрывать», — сказал журналист.

По словам телеведущего, он понимает мотивы их действий и даже может перечислить «так называемые положительные вещи», которые они сделали для своих стран.

«Но когда положишь на весы итоги их деятельности, то для меня совершенно очевидно, что деятельность и того, и другого совершенно страшная, катастрофическая и нанесла страшный вред нашему миру», — подытожил Познер.