Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский оценил отношение слушателей к своей песне «Третье сентября». Этим он поделился с телеканалом «Москва 24».

«Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми», — заявил он.

Музыкант рассказал, что ему неоднократно поступали предложения исполнить песню в дуэте, однако он каждый раз отказывал. Также Шуфутинский признался, что с момента появления композиции в ее аранжировке периодически освежались определенные звуки.

«Но это незначительные штрихи, которые большого значения не имеют», — уточнил он.

Стихи к «Третьему сентября» написал композитор и певец Игорь Николаев. Автор музыки — продюсер Игорь Крутой. Впервые Шуфутинский исполнил песню в 1993 году, однако окончательным хитом она стала в 1994-м, тогда же композиция вошла в сольный альбом исполнителя «Гуляй, душа». С тех пор состоятельные россияне устраивают корпоративы именно в эту дату и борются за то, чтобы пригласить на праздник Шуфутинского.

Песня впоследствии стала мемом — каждый год 3 сентября соцсети заполняются шутками про перевернутый календарь и горящие рябины, о которых поет шансонье. В документальном сериале «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х говорилось, что успех композиции связан с ее туманным смыслом: он оказался настолько неясным, что каждый слушатель может обнаружить в ней нечто, связанное с собственными переживаниями.