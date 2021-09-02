Группа ABBA выпустит новый альбом

Шведская группа ABBA объявила, что выпустит новый альбом Voyage пятого ноября. Об этом коллектив сообщил в своем Twitter.
Известно, что релиз состоится почти 40-летнего перерыва.
"Никакое возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage выйдет с десятью новыми песнями»",
— написали музыканты. При этом они отметили, что две песни — I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down уже представлены публике.
В честь нового альбома состоится концерт на специально построенной арене в Лондоне.
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