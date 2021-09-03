Как подросток из села прославился, давая себя унижать

Регулярно плачущая и бьющаяся в истериках эксцентричная фрик-блогерша Даша Корейка за несколько месяцев стала одной из самых популярных стримерш в русскоязычном Twitch. Эскапады розововолосой девушки, которую на самом деле зовут Максим Матвеев, восприняли в сети неоднозначно: одни пользователи признаются, что их пугают утрированные страдания Корейки, а другие готовы платить деньги, чтобы унижать ее и провоцировать новые срывы. Как Матвееву удалось всего за полтора года стать одним из самых узнаваемых российских блогеров и почему ролики подростка с накрашенными глазами смотрят миллионы — в материале «Ленты.ру».

«Я девочка даже по паспорту»

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«Самый топовый стрим, обожаю, когда ее оскорбляют», «Мне тебя жалко», «Даже если ему действительно плохо, ему уже никто не поверит», — пишут пользователи под роликами стримера, известного под псевдонимом Даша Корейка. В видео с названиями вроде «У меня нервный срыв» или «Мне очень плохо, нужна помощь», которые неизменно пишутся капслоком, стример заламывает пальцы, корчится и с надрывом визжит, хватаясь то за волосы, то за белые наушники, которые уже успели стать его фирменным атрибутом.

19-летний юноша, которого в миру зовут Максим Матвеев, стал известен миллионам пользователям сети именно благодаря провокационному образу Даши Корейки — истеричной девочки-стримерши, которая души не чает в культовой корейской поп-группе BTS, постоянно плачет и жалуется на жизнь из-за регулярных унижений со стороны подписчиков — они, в свою очередь, ни капли не стесняются в выражениях, оскорбляя Корейку.

@kareykadasha

Чтобы привлечь внимание зрителей, Матвеев использовал не только яркий образ и вызывающее поведение, но и животрепещущий гендерный вопрос. «Я девочка даже по паспорту», — уверял стример в одном из своих роликов. Правда, вскоре после этого 19-летний Максим получил повестку в военкомат.

Матвеев родился в 2002 году в небольшом селе. Стример рассказывал, что в школьные годы родители постоянно говорили ему, что с ним что-то не так, а одноклассники гнобили. Однажды, по словам Матвеева, его избили около школьного туалета. Тем менее иногда он заявляет, что прилетел с другой планеты. «Я родилась вообще не на этой планете, понимаете? Я родилась на Марсе», — уверяет Корейка.

Своей вирусной популярностью Матвеев действительно обязан нестандартному, порой даже фриковатому поведению, громким выкрикам, вызывающему макияжу, крашеным волосам, нарочито высокой и жеманной манере речи и, конечно же, постоянным истерикам во время онлайн-трансляций — все это вкупе с любовью Корейки к BTS выделило стримера среди других блогеров. В итоге он составил нешуточную конкуренцию самым популярным пользователям Twitch и превратился в настоящий мем, который распространился по другим площадкам, включая TikTok и YouTube

На аккаунт Корейки в Twitch подписаны почти 600 тысяч человек. Трансляции стримера постоянно попадают в раздел «Рекомендуемые каналы» и собирают у мониторов около десяти тысяч зрителей одновременно. С такими числами может тягаться разве что стример Владислав SilverName Синотов, который специализируется на карточной игре Hearthstone и уже не первый год удерживает лидирующие позиции в российском Twitch.

Правда, методы достижения популярности, которые использует Корейка, не всегда одобряют в сообществе стримеров. «Я очень рада, что, в отличие от Корейки, остаюсь на Twitch, а не в TikTok, потому что мне аж мерзко становится», — заявила стримерша Оляша (651 тысяч подписчиков), трансляции которой, как правило, собирают три-пять тысяч человек.

На TikTok-аккаунт Матвеева подписаны более четырех миллионов человек, многие его ролики собирают миллионы просмотров. Вместе с накрашенным партнером мужского пола, скрывающимся под псевдонимом Хилми Форкс, они танцуют, корчат рожи, бьются в истерике и очень много кричат — как на зрителей, так и друг на друга. В роликах Матвеев предстает в образе розововолосой девушки, а Форкс — ее жеманной подружки.

В Instagram-профиле, на который подписан миллион человек, Корейка дублирует видео из TikTok, все так же корчится на камеру и делится с подписчиками подробностями личной жизни. На YouTube-канал Kareyka попадают самые яркие моменты трансляций, хайлайты стримов и летсплеи по Fortnite и Counter Strike: Global Offence. В названии каждого видео так или иначе упоминается сакральное для стримеров слово «донат», то есть денежное пожертвование.

«Опять заскамили»

Взаимоотношения Корейки с аудиторией во многом основаны на взаимной выгоде. Подписчикам нравится наблюдать за треш-контентом необычного, склонного к истерикам девочки-мальчика с крашеными волосами и всячески его унижать, а Матвееву нравится зарабатывать на этом деньги. «Ребята, все ссылочки на донаты указаны снизу», — не забывает Матвеев напоминать аудитории во время прямых трансляций, вытирая слезы с опухшего от постоянных рыданий лица.

Стример регулярно собирает с аудитории деньги на оплату квартиры, новое оборудование, подарки близким, помощь родителям, одежду, игровое кресло и прочие атрибуты стримерской жизни. За одну трансляцию Корейка может собрать пожертвований сразу на несколько целей, общая сумма донатов может превысить 100 тысяч рублей. При этом те, кто жертвуют Матвееву деньги, на самом деле не всегда хотят поддержать его: начиная с теплых слов, они, как правило заканчивают отборным матом, советом «побрить очко» и даже оскорблением родственников стримера. «Привет, Дашуля, как дела? Что делаем сегодня? И кстати, я *** [изнасиловал] твою мать, страшила», — написал один из зрителей Корейки, предварительно заплатив ей сто рублей. В то же время размеры некоторых донатов могут достигать пяти, а то и десяти тысяч рублей.

«*** [Блин], меня опять заскамили», — брызжа слюной в ответ истерично возмущается Матвеев, то падая со стула, то ударяясь головой об угол кровати в приступе гнева. На YouTube по запросу «Корейка бомбит» можно найти не один десяток роликов, в которых стример кричит, визжит, кидается едой, плачет или запивает жевательное драже Mentos газировкой. «Мне так подписчик посоветовал», — как ни в чем не бывало заявляет Корейка, размазывая газировку со слюнями по лицу. И пока одни пользователи упиваются возможностью оскорбить и унизить легко выходящего из себя человека, другие начинают беспокоиться о его здоровье. «Я, конечно, понимаю, что это должно быть смешно, но мне кажется, что у него психологические расстройства. Некоторые моменты меня прямо напугали», — написал один из подписчиков. «Он так жутко орет. Не завидую его соседям. Боятся, наверное, этого больного», — отметил другой.

Со временем на контент, полный криков, воплей и соплей, обратили внимание и другие YouTube-блогеры. «Это не то что несмешные видео. Это видео отвратительные, максимально отталкивающие. Вплоть до того, что он со своим парнем в трусах идет и максимально это блевотным способом делает, чтобы у всех натуралов-мужчин точно *** [половой орган] отвалился», — посчитал Виталий Дан (460 тысяч подписчиков).

«Меня хватило на пять минут. Но это просто шедевр. На самом деле если чувак просто фармит бабки и сидит угорает, типа такой образ... Хотя образ? Короче, не знаю. Ничего не буду говорить. А дальше что? Ну, посидел ты, поорал месяц, два. Не знаю, такое... Деградация получается. Помянем», — заключил его коллега по цеху Hard Play (2,5 миллиона подписчиков).

«Ты называешь меня Абобусом?»

Хотя Корейка и сталкивается с регулярным хейтом, абсолютное большинство комментариев под публикациями с участием Матвеева — сугубо положительного характера. Зрители смеются над выкрутасами Корейки и жалеют своего юного кумира. «Сижу ржу — не могу. Все, конечно, круто, но жаль, что находятся такие индивидуумы, которые шутят про родителей и говорят гадости про Дашу», — возмущаются они. Многие оправдывают эксцентричное поведение стримера тем, что таким образом молодой человек зарабатывает деньги. «Пусть это и кринж, но зато деньги он зарабатывает просто ни с чего», — пишут в комментариях под постами Матвеева.

@kareykadasha

Со временем Корейка стала героиней сразу нескольких мемов, некоторые шутки про нее стали вирусными и разошлись по самым далеким уголкам социальных сетей. Один из них — фраза «побрей очко» — стал чуть ли не визитной карточкой Корейки. Мем стал популярен в середине июня, после того, как стример рассказал подписчикам историю об аварии, в которой, по словам Матвеева, пострадали его родители. «Я подарил маме машину. Произошла авария. Всю эту неделю мне было плохо, меня трясло, я чувствовал, что что-то случится. И вот этот звонок был роковым для меня, мне звонит сестра и говорит, что родители попали в аварию», — пожаловался стример и заявил, что ему нужна финансовая помощь аудитории.

«Если хотите меня поддержать, то сейчас я вам скину ссылочку на донатик. Мне будет очень-очень приятно, ребятки, если вы меня поддержите донатиком. Вот ссылочка. Киньте, кто сколько может. За 500 рублей я могу сделать вам все, что угодно. Просто сейчас я собираю деньги и отправляю их родителям», — добавил он в одном из роликов. За три часа Матвеев заработал около 30 тысяч рублей, что крайне разозлило некоторых подписчиков. Корейку начали обвинять в попытках заработать на сострадательности людей. «Сам сидит с iPhone 12 и деньги собирает. Еще и на монитор второй просит. Продал бы телефон, помог бы родителям, да и на монитор бы хватило», — возмутились они.

Среди множества негативных комментариев, которые тогда получил Матвеев, оказалась и роковая фраза, ставшая впоследствии мемом. Стример заострил на ней свое внимание и принялся со слезами на глазах кричать, возмущаясь отсутствием моральных принципов у подписчиков. «Я уже не раз замечают это ник в чате, угадайте, что он пишет на протяжении всего стрима? Даша, побрей очко. Побрей очко! Иди ты *** [нафиг], *** [надоел]», — возмутился Матвеев в одном из роликов, чем и привлек внимание подписчиков к оскорбительному комментарию зрителя.

В мем превратилась и фраза Корейки «Без спама!» — она стала универсальной реакцией на любого рода неуместные сообщения в общих диалогах и беседах в мессенджерах. Туда же пробрался и непонятный «Абобус» — слово, которое также появилось во время стримов Корейки на Twitch. «Ты называешь меня Абобусом, да? Знаешь, что я тебе скажу? Это ты Абобус! Ты!» — заламывая пальцы, возмущался Матвеев, повторяя неизвестное слово, которое впоследствии подхватили его подписчики.

«Это уже как жизнь стало»

Со временем на Корейку начали обращать внимание за пределами круга любителей Twitch-трансляций. К примеру, российский певец Дима Билан засветился сразу в нескольких TikTok-видео Матвеева. На них стример с артистом танцевали и открывали рот под музыку. «Дима, подай знак, если оно держит тебя в заложниках. Моргни, если ты в заложниках у Абобуса, Биланус», — писали зрители под роликами, которые суммарно собрали почти 14 миллионов просмотров.

Сам Матвеев к своей популярности относится серьезно, постоянно подчеркивая, что Даша Корейка — это не образ, а его настоящая суть. «Я полностью осознаю себя девушкой. То, что я кривляюсь, это, конечно, образ. Умные люди всегда поймут», — пояснял стример и добавлял, что уже давно сжился с новой сущностью.

«Это уже как жизнь стало. Получается, она стала уже тем персонажем, которого мы придумали когда-то давно», — добавил Хилми Форкс. Помимо него в роликах Матвеева снимаются и члены его семьи — мама, бабушка и сестра Аня. Вместе они задорно танцуют, корчатся под визги Корейки и не забывают постоянно признаваться в любви к BTS.

«Люди готовы платить»

В отличие от треш-стримеров вроде избившего Instagram-модель во время трансляции Mellstroy или Reeflay, которого приговорили к шести годам лишения свободы после того, как в его прямом эфире умерла девушка, Корейка не специализируется на унижении окружающих. Напротив, за донаты Матвеев позволяет зрителям унижать себя.

Корейка стала не первой известной российской стримершей, зарабатывающей таким образом: Матвеев во многом повторил успех Twitch-стримерши Карины Сычевой, более известной под творческими псевдонимами Стримерша Карина или, например, Шкура. Именно так и называла себя в 2016 году 18-летняя Сычева, добавляя, что ее летсплеи по Dota 2 — это «Шкурагейминг». Это вызывало соответствующую реакцию зрителей, которые, не скупясь на донаты, на разный манер унижали и оскорбляли девушку, наслаждаясь ее бурной реакцией.

@sharishanya

«Карина, красотка, чего грустишь? А ну-ка улыбнись скорей, ты такая няша-умняша, люблю тебя обожаю, сделай сердечко, пожалуйста! Аха-ха-ха, *** [проститутка], купилась, жуй мой *** [половой орган], приеду *** [изнасилую] тебя и всю твою семью», — примерно так выглядел каждый второй скам-комментарий на трансляциях Стримерши Карины, которая даже не пыталась сдерживать свои эмоции, регулярно закатывая скандалы аудитории. За каждый такой комментарий она получала примерно 15-20 рублей, но их были миллионы.