«Очень горячая штучка»: Как любимица мужчин стала политиком

Тансу Чиллер — первая и на сегодняшний день единственная женщина, побывавшая в кресле премьер-министра Турции. Доктор экономических наук, профессор, свободно говорящая на нескольких иностранных языках, Чиллер смогла повысить престиж страны на международной арене. Однако из-за шлейфа коррупционных скандалов ей пришлось покинуть свой пост. Политик спускала деньги на одежду люксовых брендов и дорогостоящие виллы за рубежом, в то время как ее мать ютилась в обшарпанной стамбульской квартире. О роскошной жизни премьера Тансу Чиллер — в новом материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов.

«Добрый день, дамы и господа. Сегодня мне выпала большая честь приветствовать премьер-министра Чиллер в Вашингтоне. Она хорошо знает нашу страну еще со студенческих лет, много раз сюда приезжала. Мы договорились работать вместе, чтобы укрепить наши отношения и развивать партнерство между Соединенными Штатами и Турцией», — говорил с улыбкой на первой совместной пресс-конференции 42-й американский президент Билл Клинтон.

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Его встреча тет-а-тет с главой турецкого правительства продлилась довольно долго — волновались обе делегации. Выйдя из комнаты, президент сказал помощникам: «А эта женщина — очень горячая штучка». В Турции это восприняли как комплимент.

Тансу Чиллер всегда очень нравилась мужчинам: красивая, интеллигентная, образованная, смелая. «Я никогда не проигрывала ни одной крупной битвы, в которой участвовала», — бойко заявила она во время первых телевизионных дебатов в прямом эфире. За девять дней до этого она стала лидером консервативной Партии верного пути.

«Мама пришла»

Тансу Чиллер родилась в Стамбуле, в семье среднего класса. Ее отец был журналистом, а потом — губернатором провинции Биледжик. Родители дали дочери хорошее образование: сначала она окончила Школу экономики при женском Американском колледже, затем — экономический факультет Босфорского университета в Стамбуле. После этого Тансу полетела в США, где получила кандидатскую степень в Университете Коннектикута и защитила докторскую диссертацию в Йельском университете.

Кроме того, будущий политик преподавала экономику в колледже Франклина и Маршалла в Ланкастере, штат Пенсильвания. После этого она вернулась в Стамбул и в 36 лет стала самым молодым профессором в самом престижном Босфорском университете страны.

В большую политику женщина пришла в 1990 году и уже через три года возглавила страну. Ее политическим наставником считают президента Сулеймана Демиреля, которого называли baba — «отец». Сторонники Чиллер развесили по улицам городов плакаты с надписью: «Отец ушел, мама пришла».

Она казалась идеальной кандидатурой, чтобы вести свою страну к следующему столетию: экономист, свободно владеющий английским, женщина из мусульманской страны, но при этом убежденный секулярист

Дипломаты обычно жаловались, что премьер-министру — экономисту по образованию — не хватало опыта во внешней политике, к тому же она нетерпеливо относилась к любым вопросам, не входящим в повестку встречи.

Отсутствие опыта в международных отношениях не мешало Чиллер налаживать хорошие отношения с лидерами европейских стран: она получала личные приглашения в Париж от французского президента Франсуа Миттерана и в Лондон от британского премьера Маргарет Тэтчер.

Во время правления Чиллер Турция очень сблизилась с Евросоюзом. Анкара и Брюссель подписали таможенное соглашение. Тансу также добилась того, что США и Европа внесли Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических организаций.

Одним из ее главных достижений считается модернизация турецкой армии. До этого солдаты пользовались устаревшим вооружением времен Второй мировой войны, при Чиллер же появились современные вооруженные силы Турции.

Тяга к роскоши

Личная жизнь Тансу тоже складывалась успешно. Со своим будущим мужем она познакомилась еще в подростковом возрасте. Именно тогда она убедила его совершить беспрецедентный поступок, который даже сейчас обсуждают в Турции, — взять свою фамилию после свадьбы. Так Эзер Учуран стал Эзером Чиллером.

Чтобы не обижать мужа, над которым и так посмеивались в Турции, Чиллер всегда подчеркивала, что именно он принимает все важные решения в семье. «Мне поручили сформировать правительство. Но муж — по-прежнему глава семьи в нашем доме», — обычно говорила политик.

Сам Эзер происходит из очень благородной семьи. Его предок Али Джемали Эфенди был шейх-уль-исламом (исламским лидером) во времена правления Сулеймана Великолепного. При этом Эзер предпочитал держаться в тени знаменитой супруги.

Сначала мужчина был генеральным директором Istanbul Bankasi — одного из крупнейших частных банков страны. Чета Чиллер учредила по меньшей мере восемь компаний, которым давала ссуды эта организация. Однако в скором времени все сделки признали сомнительными.

Когда банк обанкротился, на устранение последствий правительству пришлось выделить два процента бюджета страны

После этого Эзер занялся бизнесом. Общественность быстро обратила внимание, что Чиллеры стали мультимиллионерами. Премьер-министр утверждала, что большие деньги — свыше миллиона долларов наличными и золотом — достались ей в наследство от матери, скончавшейся в 1995 году, а она потом удачно ими распорядилась.

Тогда журналисты нашли дом, в котором жила Муаззез Чиллер, и поговорили с соседями, а те в свою очередь рассказали совсем другую историю. По их словам, Тансу Чиллер всегда была одета со вкусом и спускала большие деньги на роскошную одежду. Ходили слухи, что в молодости только на колготки она тратила свыше 400 долларов в месяц. В то же время мать Тансу жила очень бедно, в обшарпанной стамбульской квартире, поэтому вряд ли могла накопить такую сумму.

Эта женщина была больна, она плохо питалась. Мы ходили с ней по магазинам, мыли посуду, помогали ей готовить, потому что она просто не могла позволить себе горничную. А еще у нее были проблемы с домовладельцем, потому что она всегда опаздывала с арендной платой

Затем всплыли и другие нелицеприятные факты. Выяснилось, что премьер и ее супруг владеют недвижимостью как в Турции, так и в США. Например, в 1992 году пара приобрела роскошную виллу в Нью-Гэмпшире за 1,5 миллиона долларов. Кроме того, в США у семьи имеется большой торговый центр. Ходили слухи, что у Тансу есть американское гражданство, однако сама Чиллер эту информацию опровергла.

«Роза завяла»

Политика заподозрили в незаконном присвоении государственных средств во время нахождения у власти с 1993-го по 1996 год. Во время расследования парламентская комиссия обнародовала конфиденциальные налоговые декларации и финансовые документы, которые Тансу Чиллер предоставила добровольно.

В итоговом отчете, опубликованном на 300 страницах, комиссия заключила, что премьер-министр не совершала никаких правонарушений. От уголовного преследования политика освободили, сняв с нее все обвинения.

Однако рейтинги Чиллер уже упали, удар по ним нанесли очередные публикации в СМИ. Просочилась информация о том, что Тансу имеет отношение к попытке переворота в Азербайджане в 1995 году при мероприятиях по свержению президента Гейдара Алиева. Сообщения эти, впрочем, так и не подтвердились.

Помимо этого, Чиллер вновь начали обвинять в коррупции, а именно — в причастности к исчезновению 50 миллионов долларов из секретного фонда турецкого правительства. Подтверждений этому тоже не нашли. От власти Чиллер отстранили только в 1997 году в результате военного переворота.

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«Тансу Чиллер была надеждой всех секулярных турок», — говорят о ней в стране. Соотечественники называли ее Стамбульской розой: красивой, но иногда выпускающей шипы. Однако из-за коррупционных скандалов турки не любят вспоминать о бывшем премьер-министре. «Роза завяла», — считают они

В настоящий момент о жизни Тансу Чиллер известно немного. Любящая жена и мать двоих детей, она давно ушла из политики и предпочитает жить в самом престижном месте Стамбула на берегу Босфора. Дома там оцениваются от 10 до 100 миллионов долларов.

Современные особняки располагаются по соседству с дворцами османской эпохи. Некоторые ялы — прибрежные виллы — исторические здания, построенные в XVII веке. Местные жители посещают лучшие рестораны и магазины города.