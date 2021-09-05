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Бывший сотрудник принцессы Дианы назвал ее роман с аль-Файедом притворством

Lenta.ru
2 часа назад

Один из сотрудников, работавших на принцессу Диану и Доди аль-Файеда рассказал, что не видел никаких доказательств романтических отношений между ними и назвал их роман «большим фальшивым притворством». Об этом сообщает Daily Star.

Бывший сотрудник рассказал об этом журналисту Полу Макмаллану, которого отправили освещать отдых пары в Итальянской Ривьере летом 1997 года. Это произошло всего за несколько недель до того, как они оба погибли в автокатастрофе в Париже, когда бежали от папарацци.

По его словам, демонстрация их привязанности друг к другу являлась исключительно показным моментом для камер.

«Они не живут в одной спальне, он называет ее мэм, это невероятно почтительно и уважительно. Но как только они выходит на улицу, она наклоняется, целует его и обнимает», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что принц Гарри в своих мемуарах впервые прокомментирует слухи о том, что его настоящим отцом был любовник принцессы Дианы майор Джеймс Хьюитт, с которым она познакомилась во время уроков верховой езды. Сам Хьюитт опровергал слухи, поскольку роман, с его слов, начался уже после рождения Гарри.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля. Перед аварией их машину преследовали папарацци.

Люди,Видео,принц Гарри,Пол Макмаллан,
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