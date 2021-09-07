Королева оскорбила принца Гарри и Меган Маркл

Переезд британского принца Уильяма в Виндзорский замок оскорбит принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Об этом пишет издание Daily Express.

По неподтвержденным данным, недавно королева Елизавета II пригласила принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон переехать в Виндзорский замок, который после начала пандемии COVID-19 превратился в ее основную резиденцию. Двумя годами ранее она не пустила туда Гарри и Меган, которые тогда еще не уехали из Великобритании.

Эксперт по британской королевской семье Даниэла Элснер считает, что принц Гарри может счесть переезд брата в Виндзорский замок новым выпадом против себя.

«Если королева действительно откроет двери своего обожаемого дома герцогу и герцогине Кембриджским после того, как отказала в этом Гарри и Меган, трудно будет не увидеть в этом своего рода пощечину», — утверждает она.

Элснер не исключает, что приглашение королевы ухудшит отношения между братьями. По ее словам, ситуация была бы еще сложнее, если бы Гарри по-прежнему жил в Фрогморе, располагающемся недалеко от Виндзорского замка. В этом случае ему пришлось бы ежедневно сталкиваться с подтверждениями того, что его статус ниже статуса его брата.