«Ты здесь чужой» История россиянки, которая уехала в Японию

Анна Литвинова переехала в Японию в 2017 году, чтобы учиться в музыкальном колледже. Хотя девушка бывала в стране и раньше, ей пришлось непросто: закрытые японцы так и не смогли до конца ее принять. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» публикует ее историю о жизни в Токио.

У меня было несколько причин для переезда в Японию. Я часто бывала в этой стране с детства — там живет моя родственница, к которой я приезжала в гости из родного Владивостока. К подростковому возрасту я уже привыкла к японскому образу жизни. К тому же оттуда можно быстро добраться до дома, и разница в часовых поясах небольшая — так что я всегда могу оставаться на связи с семьей. А я очень привязанный к дому человек, и для меня это важно.

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Поэтому когда я окончила девять классов и музыкальный колледж, выпустилась и решила уехать учиться дальше за границу, выбор пал именно на Японию. Я поступила в Токийский колледж музыки в 19 лет. Училась за деньги родителей сначала на отделении музыкально-гуманитарных наук, а со второго года перевелась на специализацию «Дирижирование».

В марте я окончила четвертый курс бакалавриата. По удачному стечению обстоятельств, а именно хорошему знакомству, я сразу устроилась на работу в японскую компанию. Не совсем по специальности, но в музыкальной сфере. Я занимаюсь международными отношениями в японской компании, специализирующейся на контентном менеджменте, и пока работаю удаленно из Владивостока. В начале следующего года должна вернуться в Японию, если все пойдет по плану.

из личного архива Анны

Ожидания и реальность

Получить японскую визу очень сложно, хотя, говорят, два-три года назад процедуру немного упростили. Тем не менее все равно это достаточно трудоемкий процесс: у меня он занял огромное количество времени — что с учебной визой, что с рабочей. Из-за пандемии сейчас вообще не выдают туристические визы, и нельзя въехать в страну даже в гости к родственникам, разве что в экстренных случаях — например, на похороны. В общем, без веских оснований в Японию точно не пустят.

Но попасть в страну — еще полбеды. Я не ожидала, что возникнут серьезные проблемы с тем, чтобы вписаться в местное общество. К сожалению, это мне не удалось.

Мне пришлось признать поражение и признаться себе, что я никогда не буду выглядеть как японец и не буду говорить как японец, даже если прекрасно знаю язык. Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой, не можешь почувствовать себя частью общества, и это самое большое разочарование

Зато, как я и думала, здесь очень безопасно и чисто. А еще это страна действительно вежливых людей. Никаких конфликтов с воплями здесь в принципе не бывает, люди всегда хорошо и приятно себя ведут. Конечно, все представлялось несколько более сказочным, наверное, из-за мультиков Миядзаки. В принципе, эти ожидания тоже иногда оправдывались, но, если честно, в рутине все это волшебство немного померкло.

Что касается каких-то технических условий и уровня жизни, это действительно фантастическая страна. Здесь хорошая система образования, отличная медицина, налаженная госслужба: если нужно получить какую-то бумажку, все действительно работает как часы. Жить в Японии очень комфортно, быт идеально налажен, к тому же здесь хорошо и тепло.

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Не нужно вообще ни о чем беспокоиться, что ты что-то где-то забыл, недоплатил, за тебя всегда все сделают, тебе всегда все простят, особенно если ты иностранец. Японцы снисходительно относятся к тому, что ты не знаешь язык. Я как иностранец, наоборот, чаще получала больше преференций, чем каких-то тумаков, за то, что я не сделала что-то. Мне всегда помогали, и даже были какие-то поблажки.

Но, несмотря на все это, Япония все равно остается недружелюбной к иностранцам — такой уж менталитет у местных. Не потому что японцы какие-то агрессивные, нет, просто все время тебя выталкивают, и влиться в общество очень сложно. Я так уверенно говорю, потому что общаюсь с русскими, все здесь жалуются на одно и то же: непонимание окружающих и одиночество.

Страна не для всех

В первое время меня поддерживали надежда и вера в светлое будущее, но при этом почти сразу стало понятно, что будет непросто. С конца первого курса я стала практически перманентно пребывать в депрессивных состояниях и занималась с психологом. Но было много моментов, которые компенсировали это состояние, потому что все было в новинку, да и люди интересные попадались.

Самый ужас пришелся на третий курс, когда сошла волна восхищения и восторга, началась уже просто жизнь. После окончания семестра я вернулась домой, началась пандемия, закрыли границу, я осталась дома. Я сидела и думала, что вообще не хочу туда возвращаться, что мне там плохо. Но в итоге я позанималась с психологом, взяла себя в руки и завершила образование в вузе.

Однозначно могу сказать, что Япония — это очень клевая и интересная страна, в которой нужно побывать хотя бы раз в жизни. Она комфортная для тех, кто хочет там жить, но это однозначно страна не для всех мигрантов, как, например, Америка. Японию нужно прямо любить, тогда получится что-то перетерпеть, что-то пережить, к чему-то привыкнуть. А если просто приезжаешь как рабочий мигрант или по приколу, то скорее всего все закончится плохо.

Япония — особенное место, в которое я не советую соваться просто ради интереса. Лучше иметь какие-то личные причины или всем сердцем любить что-то японское. Вот тебе нравится аниме или какая-то часть японской культуры, и ты хочешь конкретно ее изучать — тогда да, игра стоит свеч

Холодные люди

Самой больной темой стал поиск друзей. У меня их в принципе в жизни было немного, и все остались в России. В итоге мне удалось найти лишь огромное количество знакомых. Если у меня случится что-то по-настоящему серьезное, я знаю, что есть люди, которым я могу позвонить, и мне помогут. Но вот таких приятелей, чтобы постоянно видеться, у меня нет. В последнее время я больше общаюсь с русской диаспорой, приятели из колледжа все разбежались по окончании учебы.

И это не потому что японцы плохие, но тут у всех культ работы. Все мои приятели вечно заняты, и выбраться куда-то на чашку кофе очень сложно: возникает бесконечная череда обстоятельств. Японцы действительно трудоголики. Даже не за слишком большие деньги они работают на износ, буквально вусмерть: сверхурочно, без доплаты, без отпусков. Переработки — одна из самых частых причин смертей у местных. У меня отпуск по контракту — 10 дней в году, и так почти у всех.

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Настоящих друзей среди японцев у меня все же нет. Им сложно открываться и искренне доверять друг другу. Я не могу сказать за всех, но сама чувствую какую-то всеобщую холодность, на которую жалуются и сами японцы. Они мне говорили, что им очень непросто найти друзей.

Японцы и гайдзины

Тем не менее японцы очень отзывчивые, особенно по отношению к иностранцам. С одной стороны, они немного нас побаиваются, относятся с некой настороженностью, но в то же время с уважением, понимают, что ты нормальный человек. На весь колледж я была одной постоянной студенткой с европейской внешностью. Иногда на полгода приезжали студенты по обмену из Европы, но в основном там учились японцы и немного китайцев и корейцев.

Мое появление в колледже вызывало фурор, меня знали абсолютно все. Сначала было приятно, потом, естественно, начало напрягать

Отношение было доброжелательным. Но иногда чувствовалось, что интерес был только из-за внешности, никто не пытался узнать, что я за человек. Японцы далеки от новой этики, я не могу сказать, что страдала от харассмента, но часто выслушивала скользкие комментарии о себе. Чувствуешь себя какой-то обезьянкой, с тобой постоянно фотографируются. Иногда просто хотелось, чтобы ко мне относились как к человеку, а не отвешивали странные комплименты вроде «ого, ты хорошо ешь палочками».

из личного архива Анны

У меня есть огромное количество знакомых в магазинах возле дома, куда я постоянно хожу. К тому же я общаюсь почти со всеми соседями. Мне кажется, все дело в том, что здесь часто бывают природные катаклизмы, и поэтому все понимают, что лучше общаться с ближними, чтобы они тебе помогли, если что-то пойдет не так. Здесь соседи знают друг друга, общаются, устраивают сборища, вместе проводят время.

Говорят, что в деревнях бывает иначе, потому что там общество более архаичное, люди видят меньше иностранцев и буквально прячутся от них. Но это не потому, что они националисты какие-то. Если и есть что-то такое, то против ближайших соседей типа Китая или Кореи. Я столкнулась с национализмом буквально один раз, и то это был человек, судя по всему, с какими-то ментальными сложностями: женщина мне крикнула вслед что-то типа «белая еврейская шлюха». А так всегда все очень доброжелательно.

Россия для японцев — это балет, литература, Толстой и Достоевский, это страна исключительно высокой культуры. Многие были в Эрмитаже, ездили по Транссибу. Еще здесь очень любят Чебурашку

Если выяснялось, что я русская, это всегда вызывало шквал позитивных эмоций, все вспоминали какие-то русские слова, которые они знают. Я ни разу не сталкивалась с каким-то негативом относительно «северных территорий», как у них называют Курилы, никаких претензий ко мне не было. Интерес к России огромный, в основном, конечно, к культуре, но и к политике тоже.

Самое сложное слово

Главная особенность японцев — неумение сказать «нет». Говорить все напрямую для них очень сложно, начиная от деловых отношений и заканчивая личными. У них в языке есть слово «нет», но им фактически никто никогда не пользуется, заменяя это слово неопределенными фразами. Иногда не можешь понять, человек обдумывает твои слова или просто не может тебе отказать. Я часто сталкиваюсь с этим по работе, мне все время приходится переспрашивать и уточнять.

Еще во время диалога надо постоянно подтверждать, что ты слушаешь собеседника. То есть «ага» во время бизнес-переговоров — это не проявление согласия, так что нечего удивляться, если сразу после этого тебе откажут. Всему этому невозможно научиться, это можно только почувствовать. Особенно это касается поклонов — только со временем понимаешь, как сильно нужно опускать голову.

из личного архива Анны

В сфере обслуживания клиент — это господь бог, он всегда прав. Работник сферы услуг фактически не человек, он немного раб каждого клиента. Сервис должен быть безупречным, несмотря на хамство клиента, больную голову или любое другое обстоятельство.

Рай для гурманов

Япония — это страна для гурманов, тут очень хорошие продукты благодаря высоким стандартам по отношению к импортным товарам. Те же овощи из Китая совершенно другие, чем китайские овощи, которые продаются в России. Огромный выбор местных продуктов: бесконечных лапшичек, соусов, желешек, сладостей. Но если не любишь морепродукты, жить сложновато.

Япония в целом и Токио в частности хороши тем, что здесь можно найти все по любым ценам. Есть магазины, где можно очень дешево по скидке купить после девяти вечера мясо, которое было нарезано часов 10-12 назад. По местным стандартам оно не считается свежим, то же самое и с хлебом. Все всегда очень качественное, я не помню, чтобы я здесь хоть раз отравилась.

В ресторанах всегда вкусно, какого бы уровня они ни были, а еще в Токио представлены все кухни мира, можно прийти в русский ресторан поностальгировать по родине. Тут есть круглосуточные магазины под названием «комбини», где есть все — от минимального набора одежды до линз, лекарств, алкоголя и сигарет.

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Общественный транспорт очень комфортный. Много людей, даже состоятельных, не пользуются автомобилями, настолько он удобный и быстрый. Метро прекрасное, станций огромное количество, даже за город можно доехать, не меняя вид транспорта. Везде как дома, куда ни приедешь, — одна и та же карточка метро, одна и та же платежная система. Почти нет проездных, точнее, система такая: идешь в метро, приносишь прописку и адрес места работы или учебы, и тебе делают проездной ровно от твоей станции до работы. А вот такси очень дорогое, 4-5 долларов только за посадку.

Аренда стоит огромных денег, особенно в Токио. Пока я училась, мама сдавала четырехкомнатную квартиру, чтобы я могла снимать квартиру площадью 16 квадратных метров

В основном квартиры у всех очень маленькие, все живут очень скромно. В съемных квартирах нельзя заводить животных, еще жилье нельзя в субаренду сдавать. Вот я сейчас живу в России, но плачу за квартиру, чтобы сохранить ее за собой.

Некоторые вещи в Японии меня очень удивили. Например, здесь до сих пор используют факсы. У них технологическая держава, все летает, и тут вдруг факсы... Документооборот действительно происходит именно так, и в этом есть доля здравого смысла, потому что это правда очень безопасный способ передачи данных. Еще здесь повсеместно используют кеш — огромное количество мест, где нельзя расплатиться картой.

Медицина

Я знаю, что если я чем-то плохим заболею, меня точно спасут. Все, что касается вывода в ремиссию рака, операций — на высшем уровне. Но мне как-то очень не везло с несерьезными заболеваниями. Тут все лечат антибиотиками. Я простудилась — прописали антибиотик на пять дней. Я просто перестала ходить к врачу.

Медицина достаточно дорогая, но обязательно есть страховки. Без страховки жить нельзя. Страховка распространяется на все — не только на муниципальные, но и на частные клиники, даже на некоторые аптеки.

Здесь очень трудно попасть на любое исследование без назначения, даже на простой анализ крови

Японцы, как я понимаю, не фанаты оперативного вмешательства, они всегда попробуют лечить таблеточками, травами, мазями. Здесь мало распространены пластические операции, потому что это считается неестественным. У местных часто деформированы челюсти и зубы, но брекеты почти никто не ставит.

Особые развлечения

Сфера развлечений в Японии развита прекрасно. Японцы много работают, им надо сбрасывать пар. Есть много развлечений, которые могут показаться нам странными. Однако в каком-то смысле японцы гораздо более честны с собой, чем любая другая нация, у них куда меньше табу.

Например, в секс-индустрии у них все кроме вагинального секса можно продавать как услуги. То есть проституция вроде бы как запрещена, но все остальное — нет. У них много развлечений по типу мэйдо-кафе, куда можно прийти пообщаться с девушками в костюмах горничных.

Можно нанять себе семью на час или человека, который тебя выслушает, или девушку, которая просто пообнимается с тобой. Все здесь очень заняты работой, и когда появляется свободное время, им нужно его быстро использовать. Им некогда наращивать социальные связи, куда-то ходить и знакомиться, приглашать на свидания.

Эротические журналы в супермаркете лежат на соседней полке рядом с другими товарами. Зайдешь в магазин «все по сто иен», аналог Fix Price, и найдешь товары для взрослых даже там. У японцев в культуре нет пиетета перед этим — ну физиология и физиология, это спокойно воспринимается. Нет отношения к сексу как к греху

Отдых японцы ассоциируют с пивом. Здесь считается, что человек не может раскрепоститься без алкоголя, он напряжен и зажат, и ему нужно чуть-чуть выпить, чтобы разговор пошел. Большинство людей пьют каждый день и не считают это чем-то предосудительным. Многие снимают стресс с помощью игровых автоматов, за ними часто можно увидеть серьезных мужичков в костюмах.

Но есть и другие формы досуга. Из спорта здесь очень популярен бейсбол и гольф. Многие любят ходить в парки и любоваться природой. Еще японцы обожают искусство. К ним приезжают музыкальные группы, которые давно распались, но для Японии собираются вновь, потому что знают, что здесь можно срубить огромные деньги.

Я знаю людей, которые годами регулярно покупают билеты в филармонии и ходят на концерты. Сюда приезжают абсолютно все выставки, привозят все самые знаменитые картины. Помню, привозили чешского художника Муху, и я пришла туда в праздничную неделю. Покупаю билет, захожу на выставку и понимаю, что там очереди обвиваются вокруг друг друга и пересекают сами себя. В общем, так много людей, что были даже регулировщики очереди.

Здесь рай для любителей культуры и популярной, и традиционной. Понравится и тем, кто считает, что Япония — это страна аниме и пикачу, и тем, кто приедет посмотреть на храмы и насладиться традиционными ремеслами. Мне интереснее второе.

из личного архива Анны

Планы на будущее

Я не планирую оставаться в России насовсем, хотя сейчас из-за пандемии многое переосмыслила. В техническом отношении Япония меня устраивает, но хочется попробовать что-то еще. Семью я тоже хочу перевезти туда, где буду жить.

Пока я жила в Японии, я каждые три-четыре месяца приезжала в Россию, поэтому не успевала особо соскучиться. Скучала в основном по семье и каким-то милым сердцу местам.

Иногда даже не хватало какой-то неустроенности: в Японии настолько все чисто и хорошо, что ни за что не цепляется глаз

Иной раз идешь и думаешь: хоть бы что-то сломалось или испачкалось, настолько все идеальное. А я любитель такой вот эстетики типа как в фильме «Брат», когда все облупленное.

Минимальная зарплата приличная, выпускник университета может рассчитывать минимум на две тысячи долларов. На них, может, и не пошикуешь, но хватит поесть, оплатить квартиру, иногда сходить куда-то.