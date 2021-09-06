Пенсионер из Великобритании, живущий в Таиланде на протяжении 15 лет, заблудился в кишащих ядовитыми змеями джунглях вблизи города Кхонкэн и три дня пил дождевую воду из луж, чтобы выжить. Об этом сообщает портал Unilad.

72-летний выходец из Великобритании Леонард Барри Веллер поехал кататься на мотоцикле по незнакомому маршруту и заблудился. Мужчина припарковал транспортное средство, чтобы подняться на холм в джунглях, но не смог найти дорогу обратно и просто продолжал идти вперед. Позднее он рассказал, что по пути не встретил местных жителей, у которых можно было бы спросить дорогу.

В надежде найти выход из джунглей Веллер залез на дерево, но из-за начавшегося муссонного ливня не смог найти дорогу к цивилизации и был вынужден провести ночь в джунглях, полных диких животных. Он сделал себе постель из листьев и выпил воды, которую нашел в расщелинах скал.

На следующий день жена британца Тэуи сообщила в полицию о его исчезновении. Правоохранители организовали поиски мужчины, но операция не увенчалась успехом.

Веллеру пришлось использовать травинку в качестве соломинки и пить дождевую воду из луж. Таким образом он старался избежать обезвоживания, так как температура воздуха достигала 35 градусов Цельсия. Еды у мужчины не было.

Через два дня после исчезновения пенсионера нашел местный охотник. К этому времени заблудившийся мужчина потерял обувь, на его ногах было множество порезов. Британца спасли после того, как местные жители сообщили о нем в полицию.

Воссоединившись с женой, Веллер заявил: «Я счастлив. Я никогда не был так счастлив в своей жизни. У меня болят ноги, но я счастлив. Я восхищен работой, которую делают эти люди».

Тэуи рассказала, что живет с Веллером уже три года. Он любит путешествовать в одиночку, но к вечеру всегда возвращался домой. «В день исчезновения мой муж сказал, что возьмет мотоцикл, чтобы полюбоваться на рисовые поля и поля тростникового сахара. Я начала беспокоиться, когда он не вернулся домой к полуночи, и обратилась в полицию», — рассказала женщина.

Веллера госпитализировали для проверки состояния здоровья, — но если не считать порезов на ногах, он не пострадал.