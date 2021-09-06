Спустя 30 лет: чем закончилось дело Талькова для Азизы

Прошло уже 30 лет с момента убийства Игоря Талькова – певца застрелили 6 октября 1991 года в коридоре Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге возле своей гримерной, где он готовился к концерту, организованному продюсерской компанией ЛИС’С Сергея Лисовского. До сих пор точно неизвестно, что же произошло в тот роковой день, когда представитель Азизы пришел к Талькову с просьбой поменяться с артисткой очередью выступления. Одни утверждают, что музыканта застрелил телохранитель и любовник певицы Игорь Малахов, другие обвиняют директора певца Валерия Шляфмана. Итог один: во время разговора мужчин разгорелась ссора, перешедшая в стрельбу. Что же стало с «виновницей трагедии» - именно так певицу Азизу называли долгие годы после смерти Талькова – спустя столько лет?

@azizamuhamedova

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В августе 2021 года певица впервые вышла замуж – избранником звезды 90-х стал итальянский бизнесмен Алессандро Лортэ (он на 16 лет моложе Азизы). Молодожены в ближайшее время хотят обвенчаться, а еще стать родителями - супруги планируют прибегнуть к услугам суррогатной матери. «Я ездил в Италию, потому что мы с Азизой ищем суррогатную мать. Здесь нам все отказали. А в Италии у меня есть друг Роберто. Он и его жена согласились помочь и пообещали сделать все, чтобы у нас был ребенок», — признался избранник певицы в одном из интервью.

@azizamuhamedova

Правда, не все так идеально, как кажется. В одном из недавних выпусков шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале Россия 1 всплыла биография супруга Азизы, которого, как оказалось, на самом деле зовут Александр Соколов. В шоу заявили, что семья избранника Азизы якобы покинула Россию из-за мошеннических действий его матери Людмилы. Женщину на всю страну обвинили в махинациях с недвижимостью. Приглашенные эксперты также оценили бизнес Лортэ и заявили, что он еле держится на плаву и нуждается в серьезных финансовых вливаниях. Это еще не все: в студии программы появилась знакомая мамы Алессандро. Она не только подтвердила, что семья избранника Азизы нуждается в деньгах, но и заявила, что именно Людмила настояла на браке с певицей, поскольку богатая невестка поможет им выбраться из финансовой ямы.

Певица не осталась в стороне от скандала – она прокомментировала нападки журналистов на ее супруга, а также косвенно вспомнила убийство Талькова, которое навсегда изменило ее жизнь.

«Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю все об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, ее младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю все и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии»,

— категорично заявила звезда. Она также рассказала, что мать Алессандро много лет назад хотела развестись с супругом. Тот пришел в ярость и нанес женщине восемь ножевых ранений. Людмиле лишь чудом удалось выжить.

«Она покинула Россию, чтобы больше никогда не пересекаться с человеком, который хотел ее убить. Этот мужчина был лишен родительских прав и отправлен в соответствующие места. Вышел, женился, в новой семье у него родилась дочь. С того злосчастного дня прошло 28 лет. Александр и Кирилл вычеркнули этого мужчину из своей жизни. Но боль осталась на всю жизнь»,

— поделилась Азиза.

@azizamuhamedova

Однако поклонники артистки считают, что их кумир заблуждается относительно своего избранника. На что звезда ответила следующее:

«Спасайте себя и свои души. Спасайте свои семьи! Меня никто не спасал, начиная с 91-го года. После трагедии, которая случилась в моей жизни, я осталась одна. Раньше всегда говорила «Я». А теперь скажу «Мы». Да, мы счастливы. И почему меня решили вдруг спасать в самый счастливый период моей жизни?»,

— подытожила певица.

Напомним, в 1992 году судебно-медицинская, баллистическая и ситуационная экспертизы установили, что выстрел сделал коммерческий директор Талькова Валерий Шляфман.

Однако еще в начале того же года Шляфман уехал в Израиль через Украину, где и живет по сей день, сменив фамилию на Высоцкий. Израильские власти отказались его выдать, так как на тот момент между странами не было договора об экстрадиции. Следователь Олег Блинов, приехавший в Тель-Авив, так и не смог встретиться с ним, а также допросить его в течение 19 дней. Сам Шляфман свою вину отрицает и утверждает, что виновником был возлюбленный и телохранитель Азизы Игорь Малахов, который ушел из жизни в 2016 году.