Как дочь расстрелянного русского офицера стала первой красавицей Европы

Русские эмигранты первой волны считали себя носителями истинной культуры старой России, сгоревшей в пожаре революции и Гражданской войны. На чужбине многие продолжали жить по паспортам беженцев (так называемым паспортам Нансена), не желая принимать гражданство стран, приютивших их. Одни надеялись на возвращение, другие стремились сохранить дорогие традиции прошлого за границей. Как ни странно, именно поэтому возник конкурс «Мисс Россия», учрежденный журналом «Иллюстрированная Россия». Победительница должна была стать воплощением красоты исчезнувшей России, навсегда утраченной эмигрантами родины.

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В конкурсе принимали участие молодые русские эмигрантки (от 16 до 25 лет) безупречного поведения с безукоризненными манерами. Кандидатки присылали свои фотокарточки в редакцию журнала. Затем среди прошедших первичный отбор красавиц устраивался смотр. В жюри входили звезды русской эмиграции — писатели Надежда Тэффи, Иван Бунин, Александр Куприн, художники Константин Коровин и Александр Бенуа, танцовщик Сергей Лифарь и балерина Ольга Преображенская. Они оценивали красоту лица и фигуры, походку, посадку головы, умение поддержать светский разговор. Разумеется, никакого дефиле в купальниках не было.

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Победительница оказывалась на обложке «Иллюстрированной России» в традиционном кокошнике и становилась знаменитостью не только среди эмигрантов. Некоторые девушки позже действительно стали манекенщицами, хотя учитывая их дворянское происхождение, такой шаг для многих был вынужденным и требовал немалых душевных усилий.

Первый конкурс «Мисс Россия» был проведен в 1926 году. А с 1929 года самая красивая девушка русской эмиграции стала представлять страну на конкурсе «Мисс Европа». Однако ни Ирина Левицкая, ни Ирина Венцель, ни Нина Поль, ни даже дочь прославленного певца Марина Шаляпина не смогли завоевать корону «Мисс Европы». Сделать это удалось только Татьяне Масловой. И на протяжении 66 лет, вплоть до 1999 года, Татьяна была единственной россиянкой, победившей в этом конкурсе. «Рамблер» расскажет о том, как это было.

Идею пригласить на «Мисс Европа» девушку из советской России отмели сразу. Вдохновитель конкурса журналист Морис де Валефф объяснял, что «вместо того чтобы послать самую красивую русскую девушку, Политбюро командировало бы в Париж комсомолку, наиболее подходящую к идеалу Коллонтай». А комсомолки не интересовали изысканных парижан.

В 1933 году журнал «Иллюстрированная Россия» объявил о подготовке к очередному конкурсу. Претендентки должны были соответствовать следующим условиям:

«Русские женщины в возрасте от 16 до 25 лет, незамужние, достойного поведения, проживающие в любых европейских странах, но имеющие возможность приехать в Париж на запись и финал конкурса в сопровождении старших членов семьи. Если русское жюри присудит звание самой красивой русской женщины одной из кандидаток, то комитет по организации конкурса возмещает избраннице расходы по приезду в Париж и обратно, вместе с матерью, и по полному содержанию в Париже в течение пяти дней».

За четыре дня до смотра в редакцию пришло письмо от репортера виленской газеты «Русское слово» Дугорина, который рекомендовал в качестве участницы местную русскую эмигрантку и недавнюю гимназистку Татьяну Маслову.

«Как русский человек, которому дорого все русское и все, чем могла бы гордиться Россия, прилагаю при сем фотографии Татьяны Александровны Масловой с описанием ее личности. Покорнейше прошу сообщить мне, какие нужны документы, удостоверяющие ее русское происхождение, а также необходимо ли разрешение матери Татьяна Александровна — дочь офицера Черноморского флота, расстрелянного во время Гражданской войны на юге России. Лет 19; рост 168; владеет свободно пятью языками и представляет собой образец русской классической красоты».

Утонченная красота Татьяны поразила жюри настолько, что они немедленно вызвали девушку в Париж. Татьяна вместе с матерью прибыли в столицу Франции 22 апреля, а уже на следующий день она стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 1933».

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Татьяна родилась 25 августа 1913 года в Петербурге. Ее отец, лейтенант Императорского Черноморского флота Александр Евграфович Маслов, был расстрелян большевиками. Семья бежала от красного террора в Вильно (сейчас Вильнюс). Тогда Виленский край был под властью Польши. Мать Татьяны вышла замуж за польского офицера 23-го Гродненского кавалерийского полка.

Татьяна окончила католическую гимназию — школу сестер святого Семейства Назарета, прекрасно играла на фортепиано, пела и, как уже было сказано выше, владела пятью языками. Интеллигентная шатенка, воспитанная на классической музыке, была скромной барышней и вовсе не мечтала о карьере «профессиональной красавицы». Но именно ей довелось испытать триумф европейского масштаба.

Итак, уже в статусе русской королевы красоты в конце мая Татьяна прибыла в Мадрид, где ей предстояло сразиться за корону с тринадцатью претендентками. Всех девушек принял президент Испании, в честь красавиц устроили корриду. Татьяну, которую уже знали по фотографиям в журналах, горячо приветствовали не только русские эмигранты, но и местные жители.

27 мая во Дворце изящных искусств Мадрида прошла торжественная церемония открытия конкурса. Ранее корону европейской красавицы уже надевали представительницы Швейцарии, Венгрии, Греции, Франции и Дании, но русским девушкам не везло. Поэтому Маслова не переоценивала свои шансы и знала, что отбор будет жестким.

Сначала участницы продефилировали перед публикой, потом каждую из них пригласили к столу жюри, где судьи оценивали умение девушки поддержать непринужденную беседу. Затем каждую просили принять «пластическую позу», чтобы рассмотреть фигуру. Отдельно оценивались лицо, фигура и общее впечатление, а полученные баллы складывались. Во второй тур прошли четыре представительницы Венгрии, Испании, Франции и России. Большинством голосов русская красавица впервые стала победительницей европейского конкурса красоты. Зал потряс грохот аплодисментов, больше всего неистовствовали русские эмигранты. По условиям конкурса Татьяна должна была отправиться в турне по США, но позже Америку заменили Португалией.

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Маслова вернулась в Польшу, где стала настоящей звездой. Она даже стала сниматься в кино. Поляки считали Татьяну своей соотечественницей, несмотря на русское происхождение. Композитор Александр Ящинский посвятил ей танго «Плачущее сердце». Номер впервые исполнил популярный певец и актер Адам Астон. Впрочем, известность практически не повлияла на повседневную жизни Татьяны. Она оказалась разборчивой невестой и не спешила выходить замуж, хотя у нее было много поклонников. Самым перспективным считался некий голландец из богатой семьи, владелец великолепной белой машины. Он красиво ухаживал на глазах у всех жителей Вильно, но так и не добился взаимности. В интервью журналистам Татьяна застенчиво говорила, что ждет своего принца.

Незадолго до войны она все-таки вышла замуж за Рафаила Лобаноса, караима, уроженца города Тракай. Он работал адвокатом и был на двадцать лет старше своей жены. Супруги перебрались во Франкфурт-на-Майне. Там первая русская «мисс Европа» и умерла 13 июня 1966 года, хотя в некоторых источниках встречается история о том, что она покинула этот мир совсем молодой.