Лукьяненко назвал дату выхода последнего «Дозора»

Стало известно, когда в свет выйдет книга «Вечный Дозор», повествующая о борце с нечистой силой Антоне Городецком. Приблизительную дату озвучил автор произведения — сценарист и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Известиями».
По словам создателя, он уже написал четверть книги. А заниматься финалом Сергей планирует начать уже в этом месяце.
«Если все пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае»,
— заявил Лукьяненко.
Также в беседе сценарист упомянул тот факт, что его новый роман «Семь дней до Мегиддо» тоже хотят экранизировать. Как ранее признавался автор, на создание произведения его вдохновила жизнь людей в реалиях пандемии COVID-19.
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