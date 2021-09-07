Лукьяненко назвал дату выхода последнего «Дозора»

«Если все пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае»,