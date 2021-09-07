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Лукьяненко назвал дату выхода последнего «Дозора»

Катерина Саломе
1 час назад

Стало известно, когда в свет выйдет книга «Вечный Дозор», повествующая о борце с нечистой силой Антоне Городецком. Приблизительную дату озвучил автор произведения — сценарист и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Известиями».

Лукьяненко назвал дату выхода последнего «Дозора»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам создателя, он уже написал четверть книги. А заниматься финалом Сергей планирует начать уже в этом месяце.

«Если все пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае»,

— заявил Лукьяненко.

Также в беседе сценарист упомянул тот факт, что его новый роман «Семь дней до Мегиддо» тоже хотят экранизировать. Как ранее признавался автор, на создание произведения его вдохновила жизнь людей в реалиях пандемии COVID-19.

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Люди,Сергей Лукьяненко,газета "Известия",
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