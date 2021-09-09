$7,4 млн в год: сколько и на чем зарабатывает Моргенштерн

Моргенштерн ворвался в российский шоу-бизнес, как вихрь, и навел много шума. Теперь без скандала с его упоминанием не обходится ни одно светское мероприятие. Главное средство продвижения этого артиста — эпатаж. Музыкальные эксперты и критики говорят, что если бы он пытался завоевать аудиторию только с помощью музыки, у него бы ничего не вышло.

Фото: @morgen_shtern @morgen_shtern

Согласно данным Forbes, в год рэп-артист зарабатывает $7,4 млн в год. В свои 23 года в списке самых успешных звезд он находится на втором месте, перед ним Хабиб Нурмагомедов, а после него идет Ольга Бузова.

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Сам он в многочисленных интервью говорит, что иногда не осознает те суммы, которые получает за свою работу.

"Свой первый миллион долларов я заработал в 22 года. Меня тогда разрывало изнутри", — заявил Алишер в интервью Дмитрию Гордону.

В связи с этими цифрами у многих возникает вопрос, как же зарабатывает артист, если он практически не дает больших рэп-концертов. "Рамблер" решил понять, на чем и сколько зарабатывает один из самых обсуждаемых рэперов нашего времени.

Реклама

Моргенштерн активно сотрудничает с брендами, а они — с ним. Его берут как молодое лицо для привлечения молодежи. Кроме того, с помощью рекламы с ним можно получить дополнительную популярность "на хайпе". Любое творчество Моргенштерна широко обсуждается. Взять хотя бы его рекламу для одного из российских банков, о которой говорили еще долго из-за того, что е заинтересовалась ФАС. В итоге его обвинили в том, что он нарушает закон о рекламе, так как демонстрирует непристойное поведение и алкоголь. Это тоже сыграло на руку и рэперу, и бренду.

@morgen_shtern

Другие бренды приходят к Моргенштерну за треками. Так, он сделал наивную рекламу в виде короткого трека. В нем он упоминает компьютерную игру и призывает всех начать ей пользоваться. Бренд не раскрыл, сколько клиентов к нему пришло, но теперь название игры вертится у всех на слуху, так как его запомнили вместе с незамысловатым текстом песни.

Сам Моргенштерн признается, что самая дорогая реклама у него стоила 100 миллионов рублей.

В его Instagram также можно найти рекламные посты от брендов, но они не настолько эпатажные, как то, что он делает через призму своего творчества.

За рекламные интеграции в своих роликах на YouTube он получает от двух миллионов рублей, а за упоминание в клипах — от пяти миллионов. Об этом он рассказывал в интервью Юрию Дудю.

Музыка

Музыка является еще одним основным источником дохода рэпера. Несмотря на то, что он зарабатывает довольно большие деньги на рекламе, он все-таки выпускает альбомы и клипы, а также дает концерты

Большая часть его доходов приходится на концерты и корпоративы. По словам самого Моргенштерна, за концерт в регионе России он получает 3-4 миллиона рублей. Пригласить его на корпоратив или мероприятие стоит 60 тысяч евро (больше пяти миллионов рублей). Стоит помнить также и про райдер артиста. Например, в 2020 году его пригласили выступить на корпоративе в Дубае, а артист запросил себе водителя с "Бентли". С частных мероприятий он получает гораздо больше, чем с публичных концертов, поэтому редко их дает. Сам Моргенштерн говорит, что не любит выступать на корпоративах, но ради больших денег переступает через себя.

@morgen_shtern

Также часть дохода поступает к нему от покупки его альбомов и треков на разных платформах и от прослушиваний. Это посчитать практически невозможно, а сумму может сказать только менеджер артиста. Известно, что рэпер начал продавать свои альбомы музыкальным лейблам. И цена их варьируется от одного до двух миллионов долларов.

Бизнес

У Моргенштерна есть собственный ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке, который был открыт в 2020 году. Это место он сделал совместно с блогером и владельцем техцентра BMW Янисом Греком. По оценкам экспертов, ресторан не приносит большого дохода.

@morgen_shtern

Сам Моргенштерн говорит, что он открыл ресторан не ради денег.

"Это не сделано, чтобы заработать денег. Если бы я хотел заработать денег, я бы открыл закусочную или бургерную: школьников кормить. Как ты понимаешь, сюда школьников просто пускать не будут"