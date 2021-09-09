$7,4 млн в год: сколько и на чем зарабатывает Моргенштерн

Моргенштерн ворвался в российский шоу-бизнес, как вихрь, и навел много шума. Теперь без скандала с его упоминанием не обходится ни одно светское мероприятие. Главное средство продвижения этого артиста — эпатаж. Музыкальные эксперты и критики говорят, что если бы он пытался завоевать аудиторию только с помощью музыки, у него бы ничего не вышло.
Согласно данным Forbes, в год рэп-артист зарабатывает $7,4 млн в год. В свои 23 года в списке самых успешных звезд он находится на втором месте, перед ним Хабиб Нурмагомедов, а после него идет Ольга Бузова.
Сам он в многочисленных интервью говорит, что иногда не осознает те суммы, которые получает за свою работу.
"Свой первый миллион долларов я заработал в 22 года. Меня тогда разрывало изнутри", — заявил Алишер в интервью Дмитрию Гордону.
В связи с этими цифрами у многих возникает вопрос, как же зарабатывает артист, если он практически не дает больших рэп-концертов. "Рамблер" решил понять, на чем и сколько зарабатывает один из самых обсуждаемых рэперов нашего времени.
Моргенштерн активно сотрудничает с брендами, а они — с ним. Его берут как молодое лицо для привлечения молодежи. Кроме того, с помощью рекламы с ним можно получить дополнительную популярность "на хайпе". Любое творчество Моргенштерна широко обсуждается. Взять хотя бы его рекламу для одного из российских банков, о которой говорили еще долго из-за того, что е заинтересовалась ФАС. В итоге его обвинили в том, что он нарушает закон о рекламе, так как демонстрирует непристойное поведение и алкоголь. Это тоже сыграло на руку и рэперу, и бренду.
Другие бренды приходят к Моргенштерну за треками. Так, он сделал наивную рекламу в виде короткого трека. В нем он упоминает компьютерную игру и призывает всех начать ей пользоваться. Бренд не раскрыл, сколько клиентов к нему пришло, но теперь название игры вертится у всех на слуху, так как его запомнили вместе с незамысловатым текстом песни.
Сам Моргенштерн признается, что самая дорогая реклама у него стоила 100 миллионов рублей.
В его Instagram также можно найти рекламные посты от брендов, но они не настолько эпатажные, как то, что он делает через призму своего творчества.
За рекламные интеграции в своих роликах на YouTube он получает от двух миллионов рублей, а за упоминание в клипах — от пяти миллионов. Об этом он рассказывал в интервью Юрию Дудю.
Музыка является еще одним основным источником дохода рэпера. Несмотря на то, что он зарабатывает довольно большие деньги на рекламе, он все-таки выпускает альбомы и клипы, а также дает концерты
Большая часть его доходов приходится на концерты и корпоративы. По словам самого Моргенштерна, за концерт в регионе России он получает 3-4 миллиона рублей. Пригласить его на корпоратив или мероприятие стоит 60 тысяч евро (больше пяти миллионов рублей). Стоит помнить также и про райдер артиста. Например, в 2020 году его пригласили выступить на корпоративе в Дубае, а артист запросил себе водителя с "Бентли". С частных мероприятий он получает гораздо больше, чем с публичных концертов, поэтому редко их дает. Сам Моргенштерн говорит, что не любит выступать на корпоративах, но ради больших денег переступает через себя.
Также часть дохода поступает к нему от покупки его альбомов и треков на разных платформах и от прослушиваний. Это посчитать практически невозможно, а сумму может сказать только менеджер артиста. Известно, что рэпер начал продавать свои альбомы музыкальным лейблам. И цена их варьируется от одного до двух миллионов долларов.
У Моргенштерна есть собственный ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке, который был открыт в 2020 году. Это место он сделал совместно с блогером и владельцем техцентра BMW Янисом Греком. По оценкам экспертов, ресторан не приносит большого дохода.
Сам Моргенштерн говорит, что он открыл ресторан не ради денег.
"Это не сделано, чтобы заработать денег. Если бы я хотел заработать денег, я бы открыл закусочную или бургерную: школьников кормить. Как ты понимаешь, сюда школьников просто пускать не будут"
Сообщается, что вложенные деньги в количестве миллиона долларов так и не окупились.