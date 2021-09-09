Житель Ямала выиграл 14 миллионов в лотерею

Житель Ноябрьска выиграл 14 млн рублей в лотерею. Об этом администрация «Столото» рассказала на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте»

Администрация «Столото» сообщила в соцсети о победителе с Ямала. Житель Ноябрьска участвовал в тираже «Рапидо» и выиграл 14 млн рублей.

«Поздравляем победителя из Ноябрьска! Выигрыш по билету с развернутой ставкой на пять тиражей составил 14 020 850 рублей», – сообщила администрация «Столото».

Отметим, что жители уральских регионов часто становятся обладателями крупных денежных сумм в лотерее. Ранее УралПолит.Ru писал о том, что в марте тюменка выиграла миллион рублей в «Русском лото». В августе 10 млн рублей получил житель Екатеринбурга. В сентябре «Столото» рассказала о счастливчике из уральской столицы, который выиграл более 8 млн рублей.