4 миллионера, которые сколотили состояние в 90-е

Довольно для многих людей именно перестройка стала стартом для будущего крупного бизнеса. Открыв скромный кооператив по торговле уже через пару лет предприниматель мог стать владельцем завода по производству. "Рамблер" решил рассказать о некоторых миллионерах, которым удалось сколотить состояние в 90-е.

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Роман Абрамович

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Мать Романа была преподавателем музыки, она умерла, когда будущему предпринимателю исполнился один год. А его отец работал в Совнархозе Коми. Однако долгое время Роман воспитывался семьей его дяди Лейбом.

Что касается образования Романа, то в 1983 году он поступил в Ухтинский индустриальный институт на лесотехнический факультет. Однако сведений об окончании УИИ нет.

Свою бизнес-карьеру Абрамович начал в конце 80-х. Его кооператив "Уют" делал игрушки, а позже переключился на более доходную нефтетрейдерскую деятельность. С 1991 по 1993 год он возглавлял московское предприятие "АВК", занимавшееся перепродажей нефтепродуктов. И уже к 2001 году, по данным Forbes, состояние Абрамовича оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. Он также участвовал в политике, а именно руководил Чукотским автономным округом. Некоторое время назад Роман проходил фигурантом по делу о хищении в крупном размере, однако следствию не удалось доказать вину предприимчивого бизнесмена.

Борис Березовский

Родители Березовского не были богаты. Отец был инженером-строителем, а мама — старшим лаборантом. В 1962 году Борис окончил школу и пытался поступить на физический факультет Московского государственного университета, но не прошел, по словам самого Березовского, из-за еврейской национальности. После этого он поступил в Московский лесотехнический институт на факультет электроники и счетно-решающей техники. Также в 1973 году окончил механико-математический факультет МГУ, позже окончил аспирантуру Института проблем управления и защитил кандидатскую диссертацию по теме "Многокритериальная оптимизация" и в 1983 защитил докторскую диссертацию "Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения".

Борис начал с автомобильного бизнеса в конце 80-х, вместе с партнерами он один из первых в России начал продавать иномарки. Основанная бизнесменом советско-швейцарское СП "ЛогоВАЗ" также занималось и "Жигулями". И позже это помогло ему возглавить "автомобильный всероссийский альянс", аббревиатура которого AVVA была широко известна в 90-х. Через некоторое время Березовский начал активно участвовать в политике. Однако все это позже привело к уголовным делам, иммиграции и слухами о смерти в квартире неподалеку от Лондона. На 2008 году состояние Бориса Березовского оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

Михаил Ходорковский

Мать и отец Михаила всю жизнь проработали на московском заводе "Калибр". Мать работала инженером-технологом, а отец — конструктором станко-инструментального производства.

В 1981 году Михаил поступил в Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева на инженерный химико-технологический факультет. Паралелльно с учебой он работал плотником в жилищно-строительном кооперативе.

Бизнес Михаила Ходорковского начинался в Фонда молодежной инициативы Межотраслевого центра научно-технического творчества молодежи. По некоторым данным, организация поставляла в Россию первые персональные компьютеры — IBM. Фонд стал предшественником коммерческого банка "Менатеп", который и принес успех Ходорковскому. В 1995 году "Менатеп" получил 78% акций государственной нефтяной компании ЮКОС, капитализация которой к 2003 году составила 40 миллиардов долларов.

Олег Тиньков