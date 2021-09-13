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Стало известно о крайне тяжелом состоянии режиссера Андрея Звягинцева

Анна Шутова
2 часа назад

Режиссер Андрей Звягинцев заболел коронавирусом. Сейчас кинематографист находится в крайне тяжелом состоянии.

Звягинцев заразился коронавирусом в начале июля. Режиссер тяжело переносил заболевание. Месяц он провел в Федеральном научно клиническом центре ФМБА. После чего его перевели в городскую больницу имени Давыдовского.

Кинематографист находился в тяжелом состоянии. Ему диагностировали почти 90% поражение легких. Позже Звягинцева госпитализировали в одну из больниц Германии.

Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

Ранее, 7 августа, экстренно госпитализировали с коронавирусом Дмитрия Киселева.

Люди,Видео,Андрей Звягинцев,Дмитрий Киселев,
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