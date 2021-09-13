Режиссер Андрей Звягинцев заболел коронавирусом. Сейчас кинематографист находится в крайне тяжелом состоянии.
Звягинцев заразился коронавирусом в начале июля. Режиссер тяжело переносил заболевание. Месяц он провел в Федеральном научно клиническом центре ФМБА. После чего его перевели в городскую больницу имени Давыдовского.
Кинематографист находился в тяжелом состоянии. Ему диагностировали почти 90% поражение легких. Позже Звягинцева госпитализировали в одну из больниц Германии.
Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.
Ранее, 7 августа, экстренно госпитализировали с коронавирусом Дмитрия Киселева.