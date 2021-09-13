«Не приходило в голову, что он родился женщиной»

29 декабря 1914 года в городе Оклахома-Сити, штат Оклахома, США, рождается Дороти Люсиль Типтон. Этот человек позднее станет известен как Билли Типтон — пианист, саксофонист и джазовый музыкант. Его необыкновенная история — в материале «Рамблер».

Фото: Кадр из видео Billy Tipton (Jazz Musician) - The Truth Behind The Man Кадр из видео Billy Tipton (Jazz Musician) - The Truth Behind The Man

Билли Типтон — один из самых известных трансгендерных музыкантов. Сам Билли предпочитал, чтобы к нему обращались как к мужчине, однако неизвестно, в какой именно момент жизни Билли совершил трансгендерный переход. Из-за этого трудно отличить события, которые происходили с Дороти, и события, которые происходили с Билли. Ради единообразия в этом тексте мы будем писать про Билли только в мужском роде.

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Когда Типтон исполняется четыре года, родители разводятся, а его воспитанием начинает заниматься тетя. Именно она учит Типтон играть на фортепиано и прививает любовь к музыке. От песен и концертов в «ревущие» 20-е было и так не скрыться. Юг США всегда был очень музыкальным, и с гастролями в регионы регулярно приезжали джазовые музыканты.

Типтон также посещает концерты, увлекается джазом, развивает игру на фортепиано и сам хочет однажды стать пианистом. Кроме того, Типтон учится играть на саксофоне и пытается получить работу в каком-нибудь оркестре.

Однако женщинам тогда вход в музыку был закрыт. Все, кто видели Дороти на сцене, признавали талант, но пожимали плечами — ни один джазовый коллектив не возьмет к себе пианистом женщину.

В возрасте 19 лет Типтон видит объявление о наборе в джазовый ансамбль. Проблема остается — никто не даст работу Дороти. Недолго думая, Типтон покупает мужской костюм, коротко стрижет волосы, повязывает грудь бандажом и добывает себе фальшивые документы на мужское имя. Так Билли Типтон становится юридически полноправным человеком.

Билли уезжает с оркестром на гастроли и в течение всех концертов носит узкий бандаж и медицинские бинты, перевязывающие грудь. Типтон хочет полностью соответствовать образу джаз-музыканта той эпохи: короткая стрижка, расслабленные костюмы-тройки, отполированные ботинки, чарующий низкий голос.

Годы Великой депрессии выдаются для музыканта крайне плодотворными. Билли играет с многими именитыми коллективами и большими именами в джазе: Джеком Тигарден, Билли Экстайн, The Ink Spots, The Delta Rhythm Boys.

К 1940 Билли представляется как мужчина и в личной жизни. Возлюбленным Типтон рассказывает легенду о том, что он попал в автокатастрофу, которая серьезно повредила его гениталии и грудь. Отсюда потребность носить бандаж и бинты, а также невозможность зачать ребенка. Супруги ему верили, так как видели перед собой человека с характером и принципами. Всего Билли был женат пять раз.

В 1954 Типтон становится руководителем ансамбля «Трио Билли Типтона» с барабанщиком Диком О’Нилом и контрабасистом Роном Килдом. Трио просуществовало более десяти лет, успешно гастролируя по США.

В 1960 году Типтон женится в последний раз: избранницей музыканта становится танцовщица Китти Оукс. К тому моменту Билли оставляет карьеру музыканта и переезжает в Спокан, штат Вашингтон, где организовывает праздники и развлекательные мероприятия.

Китти в поздних интервью газете The Washington Post рассказывает о том, что Билли был превосходным мужем.

«Мы не жили в одной комнате... Билли был забавным, нежным по-человечески. Нам нравилась одинаковая музыка. Мы понравились друг другу».

Они оба хотели детей. Билли и Китти усыновили троих мальчиков: Джона, Скотта и Уильяма. По общему мнению, Типтон был идеальным отцом:

«Он был единственным отцом, которого я когда-либо знал... У нас были близкие отношения. Мы ходили в кино. Это было больше похоже на хороших приятелей. Мы ходили обедать куда-то или просто сидели и разговаривали. Мне никогда не приходило в голову, что он женщина», — делился в интервью Уильям.