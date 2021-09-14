Женщина год играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот

Жительница американского округа Окленд, штат Мичиган, в течение года каждую неделю играла в лотерею одними и теми же числами и стала миллионершей. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

51-летняя американка рассказала, что начала играть в лотерею около года назад. Она всегда приобретала билеты онлайн и использовала в них один и тот же набор чисел.

В результате женщина сорвала джекпот и выиграла 1,2 миллиона долларов.

«Когда я проверила результаты, я увидела, что кто-то выиграл, но даже не думала, что это могу быть я. Я пригляделась к выпавшим числам, и они показались мне знакомыми. Когда я увидела в своем личном кабинете, что стала победительницей, я была в шоке. Я до сих пор в шоке», — подчеркнула она.

Американка планирует поделиться частью выигрыша с семьей, съездить в отпуск и отложить деньги на пенсию.