Мужчина выиграл 48 миллионов рублей и раздал все деньги

Житель австралийского штата Виктория сорвал джекпот в лотерею и раздал все деньги за месяц. Об этом сообщает издание Unilad.

В августе 2020 года 47-летний Питер Чарлтон выиграл в лотерею 896,5 тысячи австралийских долларов (48 миллионов рублей).

Мужчина решил испытать удачу и приобрел три лотерейных билета после того, как забыл на крыше автомобиля карманный нож, который принадлежал его покойному дяде, а после часовой поездки обнаружил предмет на том же месте. Один из билетов оказался выигрышным.

Австралиец стер приложение лотереи из памяти телефона и установил его заново, чтобы убедиться, что действительно выиграл. Он сообщил о произошедшем только ближайшим родственникам и друзьям.

Через две недели после того, как деньги были перечислены на счет мужчины, он решил, что не хочет оставлять их себе. Австралиец предпочел раздать их. Мужчина написал сообщения друзьям в Facebook, в которых попросил их дать ему реквизиты их банковских счетов, и перевел им деньги.

Он оставил себе только небольшую часть выигрыша, которую потратил на выплату ипотеки и покупку подержанного автомобиля.

«Есть особенное удовольствие в том, чтобы делать добрые дела и иметь возможность помогать людям. Если у вас есть на это деньги, вы сумасшедший, если не занимаетесь этим», — заявил Чарлтон.