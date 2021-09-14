Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц

Lenta.ru
4 часа назад

Житель австралийского штата Виктория сорвал джекпот в лотерею и раздал все деньги за месяц. Об этом сообщает издание Unilad.

Мужчина выиграл 48 миллионов рублей и раздал все деньги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В августе 2020 года 47-летний Питер Чарлтон выиграл в лотерею 896,5 тысячи австралийских долларов (48 миллионов рублей).

Мужчина решил испытать удачу и приобрел три лотерейных билета после того, как забыл на крыше автомобиля карманный нож, который принадлежал его покойному дяде, а после часовой поездки обнаружил предмет на том же месте. Один из билетов оказался выигрышным.

Австралиец стер приложение лотереи из памяти телефона и установил его заново, чтобы убедиться, что действительно выиграл. Он сообщил о произошедшем только ближайшим родственникам и друзьям.

Через две недели после того, как деньги были перечислены на счет мужчины, он решил, что не хочет оставлять их себе. Австралиец предпочел раздать их. Мужчина написал сообщения друзьям в Facebook, в которых попросил их дать ему реквизиты их банковских счетов, и перевел им деньги.

Он оставил себе только небольшую часть выигрыша, которую потратил на выплату ипотеки и покупку подержанного автомобиля.

«Есть особенное удовольствие в том, чтобы делать добрые дела и иметь возможность помогать людям. Если у вас есть на это деньги, вы сумасшедший, если не занимаетесь этим», — заявил Чарлтон.

Ранее сообщалось, что 72-летняя пенсионерка из Дербишира, Англия, выиграла 140,9 тысячи фунтов стерлингов (14,2 миллиона рублей) в почтовой лотерее и раздала все деньги через несколько часов. Она сшила сотни медицинских халатов для работников больниц и домов престарелых, решила купить дефибриллятор в местное отделение почты и поделиться выигрышем с внуками.

Люди,Почта России,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители