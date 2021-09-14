Что стало с героиней мема про красный кандибобер

«Кандибобер», «имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?», «я прошла Афганскую войну» — эти фразы стали классикой мем-рунета благодаря одному тридцатисекундному видео. Ролик с необычной женщиной завирусился более 10 лет назад — рассказываем, где его героиня сейчас.

Фото: Кадр из видео "Кандибобер", пользователь Artem Motin Кадр из видео "Кандибобер", пользователь Artem Motin

История

Видео дня

В 2010 году минские журналисты проводили опрос среди прохожих о самых странных именах. На площади Якуба Коласа корреспондент остановила женщину в необычном красном головном уборе — не то берете, не то тюрбане.

Журналистка задала вопрос: «Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни?». Женщина ответила следующее:

«Как вам сказать... Я прожила довольно долгую жизнь... Ибрагим вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах акбар. Я прошла Афганскую войну. И я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина».

Ролик обрел небольшую популярность в интернете, а по-настоящему «выстрелил», когда попал в видеообзор на канале +100500. Пользователей поразил необычный наряд женщины и ее бессвязная, но интеллигентная речь. И, конечно же, кандибобер. Слово быстро стало нарицательным и обрело значение «что-то странное и необычное».

Кто эта женщина

Пользователи долго пытались найти женщину на видео, но попытки были неудачными. В одной из групп «ВКонтакте», посвященной мемам, предположили, кто же эта женщина. По словам пользователей, героиню ролика зовут Светлана Романовна Лойка. Она работала преподавателем истории в 30-й гимназии города Минска — об этом говорят сами ученики. В обсуждениях подростки вспоминают другие странности женщины: например, преподавательница любила рисовать точки на лбу и приходить так на занятия.

В 2004 году женщина выпустила свой последний класс, а затем ушла на пенсию. По свидетельствам местных жителей, Светлана сейчас работает в своей бывшей школе вахтером.

Где она сейчас

Достоверно личность оригинальной «женщины в кандибобере» не установлена до сих пор. Наверняка сказать, где она и что с ней, сложно. Однако пользователи пытаются и находят доказательства, что героиня ролика жива.

В 2017 году на Youtube появилось видео с названием «Кандибобер вернулся. Не расслабляемся». Кадры показывают женщину, которая голосом, внешностью и манерами похожа на героиню оригинального ролика. Женщина едет в автобусе и произносит несвязанные слова и фразы.

Кадр из видео "Кандибобер вернулся. Не расслабляемся", пользователь Женя Лебедев

Нет точных свидетельств, что это она, однако комментаторы утверждают, что сходство неопровержимо. Многие пишут, что сожалеют о такой судьбе интеллигентной героини. Женщина выглядит болезненно, и многие подозревают, что у нее психическое расстройство.

tati tati: «ее словарному запасу можно только позавидовать. Явно, что женщина интеллигентная, и весьма образована. да, возможно она психически не совсем здорова, но глумиться над этим — позор. Многие и половины фраз из ее разговора даже не поняли. Очень жаль эту женщину».

Vilia Vilia: «интересно а что с ней стало, какая судьба у этой женщины. Очень жаль видеть ее в таком состоянии».

Татьяна Куликова: «Это психически больной человек, видимо, заболевание прогрессирует. Похоже на шизофазию».

Miroslava Sobchuk: «Очень хотелось бы, чтоб это были разные люди, бедная, несчастная женщина... Трудно видеть, как жизнь жестоко поступает с одинокими людьми».