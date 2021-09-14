«Одна из лучших преступниц»: как убийца не дала себя поймать

На протяжении 12 лет власти США и Великобритании охотились за женщиной-убийцей. Ей удавалось скрываться за счет виртуозной смены внешности и личности. Таким образом, она не раз опережала следователей на несколько шагов. "Рамблер" расскажет, что известно о хладнокровной убийце, а также о неожиданном финале ее истории.

Фото: Alex Felder / YouTube Alex Felder / YouTube

Дело 1990 года

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Летом 1990 года 34-летняя Энн Макгоуэн жила в двухкомнатной квартире в американском городе Помпано-Бич во Флориде, и чтобы подкопить денег, она решила сдавать комнату. На ее объявление довольно быстро откликнулась девушка по имени Элис, которая якобы работала в IBM и недавно переехала во Флориду из Великобритании. Во время просмотра квартиры Элис упомянула, что увлекается нумерологией и по числам может предсказать будущее человека. Энн заинтересовалась этим и продиктовала ей номер своего паспорта и водительских прав. И, как Элис и обещалась, она нагадала ей, что 40 годам Энн встретит будущего мужа и избавится от финансовых проблем.

Спустя некоторое Макгоуэн позвонила родственникам и с восторгом рассказала о встрече с будущей соседкой. А на следующий день она уже сама не брала телефон. 19 июля родственники забили тревогу, когда получили от Энн странные письма с почтовым штемпелем города Майами. В них говорилось, что она увольняется с работы, продает квартиру и планирует отправиться в путешествие. Все понимали, что такой поступок совсем нехарактерен для нее. И тогда они направились к ней на квартиру, но там уже никого не было. Все выглядело так, будто Энн действительно уехала.

Через некоторое время рыбак на окраине национального парка Эверглейдс обнаружил на суше мешок с изуродованным телом женщины. Жертву удалось идентифицировать благодаря татуировке в виде цветка на ноге, ею оказалась Энн Макгоуэн. В этот же день с ее банковского счета пропали почти все деньги, и главной подозреваемой в деле стала новая соседка Энн.

В это же время Элис купила билет на самолет и улетела в Лондон, где пыталась арендовать автомобиль и оплатить прокат банковской картой жертвы. Однако так ничего и не вышла, карту уже заблокировали. Отклоненный платеж вызвал подозрения у полицейских, и Элис стали разыскивать в Великобритании.

Чуть не попалась

В октябре того же года подозреваемая улетела из Лондона в Лос-Анджелес, где назвалась Шарлоттой Коуэн. Спустя несколько месяцев она спала в автомобиле с ворованными номерами и истекшим сроком аренды. Полицейские обнаружили у женщины удостоверения личности Ходжкинсон и Коуэн и отвезли в участок. Но никто так и не догадался, что им попалась та самая "убийца-хамелеон". Женщину отпустили под залог, и она вновь исчезла.

Преступница уехала в штат Нью-Мексико, где недолго работала управляющей в ресторане, а затем вернулась во Флориду под видом бездомной южноафриканки.

Личности

Сотрудники полиции пытались найти тех людей, чьи имена использовала убийца. Так они познакомились с Шарлоттой Коуэн, которая им рассказала, что в 1986 году она познакомилась с некой Элейн Пэрент в баре города Орландо во Флориде. Девушка также поведала о нумерологии, что заинтересовало Коуэн и поведала ей все свои данные. Коуэн была так довольна предсказанием, что через несколько дней пригласила новую знакомую на обед со своей матерью.

Спустя некоторое время после этой встречи Пэрент позвонила Шарлотте с тревожными новостями. Она заявила, что у нее умерла тетя, и теперь они с братом должны делить наследство. Однако, как жаловалась Пэрент, брат упек ее в больницу, чтобы забрать все деньги себе. Еще через месяц Элейн пришла на порог дома Шарлотты с приклеенными усами, утверждая, что замаскировалась для побега из больницы. Со слезами на глазах она умоляла Коуэн одолжить ей свидетельство о рождении, чтобы она смогла оформить удостоверение личности на ее имя и таким образом скрыться от брата, и Коуэн согласилась.

И тогда следователи предположили, что Элейн Пэрент — реальное имя подозреваемой.

"Это одна из лучших преступниц на моей памяти. Она очень умна, осторожна и смертельно опасна",

— утверждал сержант Джордж Миллер, который работал над делом.

Возвращение к началу и конец истории

Детективы решили продолжить расследование снова в квартире Макгоуэн, и, наконец, им улыбнулась удача. Они обнаружили несколько писем, которые принадлежали Пэрент и были адресованы успешной британской предпринимательнице. Бизнесвумен, имя которой не раскрывалось из соображений безопасности, согласилась сотрудничать с полицией и предоставила все необходимые сведения о таинственной знакомой. Но к несчастью для полиции, бизнесвумен не знала о последующих перемещениях бывшей партнерши, поэтому расследование снова зашло в тупик.

Иногда сотрудникам органов казалось, что Элейн играет с ними в какую-то игру. Так, в 1998 году она отправила ведущему детективу Флориды написанный масляными красками автопортрет, на обороте которого были слова:

"С наилучшими пожеланиями, ваш хамелеон".

Испробовав все методы поиска, шестого апреля 2002 года власти запустили в эфир программы "Самые разыскиваемые люди Америки" сюжет об Элейн Пэрент. И почти сразу продюсеры получили наводку, якобы подозреваемую заметили в городе Панама-Сити, во Флориде. Патрульные тут же выехали по адресу, однако дверь открыла совсем другая женщина, совсем не похожая на ту, которую они искали. Несмотря на это, полицейские все равно решили ее допросить. Она согласилась, но попросила дать ей возможность переодеться. Через несколько минут в квартире раздался выстрел, женщина покончила с собой.

Спустя два дня полицейские воспользовались отпечатками пальцев Пэрент, полученными при прошлом аресте, и убедились, что самоубийство совершила именно она. Также они обыскали ее квартиру и нашли несколько костюмов для маскировки. Но им так и не удалось обнаружить доказательства того, что Элейн Антуанетт Пэрент была настоящей личностью неуловимой преступницы.