Куда исчез самый именитый иллюзионист Копперфильд

Пик популярности американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда пришелся на 90 е годы. Трудно было найти человека, который не слышал его имя, которое стало нарицательным. А в «нулевых» он исчез, как и положено волшебнику – просто растворился и перестал появляться в шоу и на публике. 16 сентября легендарному магу исполняется 65 лет, но поздравить его будет непросто – Дэвид уже много лет избегает поклонников и журналистов. Куда он пропал и как сложилась его жизнь, после заката карьеры?

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Дэвид Сет Коткин (David Seth Kotkin), а именно так по-настоящему зовут нашего героя, родился в 1956 году в самой обычной американской семье в штате Нью-Джерси. Любовь к чудесам ему привил дедушка, показавший любознательному внуку несколько несложных карточных фокусов и их разоблачение.

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Кстати, дед иллюзиониста был одесским евреем, эмигрировавшим в США вместе с женой, подальше от «фокусов» советской власти. Ловкость дедовских рук так впечатлила Дэвида, что он твердо решил стать великим магом и погрузился в мир иллюзий и трюков. Школьные годы будущей звезды прошли в постоянных поисках, экспериментах и выступлениях перед одноклассниками и родными.

В 12 лет Дэвид стал профессиональным иллюзионистом, самым молодым в истории США – его приняли в Американское сообщество магов. Уже в 16 лет Дэвид преподает магию студентам университета в Нью-Йорке и сам параллельно учится в Фордхемском университете.

В студенческие годы маг едва не сменил профессию – он так успешно сыграл главную роль в мюзикле «Волшебник», что ему пророчили актерскую карьеру. Но призвание оказалось сильнее – в 1974 году Дэвид Коткин исчез, а вместо него появился маг и волшебник Дэвид Копперфильд. Псевдонимом артиста стало имя одного из его любимых героев Диккенса.

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В 80 е годы к Копперфильду пришла всемирная известность. Он не был похож на других иллюзионистов – его трюки поражали размахом и невероятной сложностью. Дэвид сбегал из самой надежной тюрьмы США Алькатрас, проходил сквозь Великую Китайскую стену, перелетал через Большой каньон, похищал статую Свободы. Публика была в восторге, а деньги текли рекой.

В начале 90 х в его команде работали более 300 специалистов, помогавших Дэвиду творить магию. Все они были связаны жесткими контрактами и не имели права даже заикаться о «кухне», в которой готовились невероятные чудеса. Популярность его шоу была фантастической. Копперфильд даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, продав самое большое в мире количество билетов на свое представление. Всего же за свою карьеру он заработал 4 млрд долларов (около 300 млрд рублей).

В 1993 году рядом с Дэвидом начала появляться юная и очень успешная немецкая модель Клаудия Шиффер. Их считали семейной парой до 1999 года, пока знаменитости не расстались и не всплыла первая неприятная история, связанная с Копперфильдом. Появилась информация, что брак был всего лишь пиар ходом, а Шиффер просто отрабатывала контракт.

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После этого Копперфильд еще дважды связывал свою жизнь с моделями, в браках рождались дети, но все заканчивалось разводом. Кроме этого, иллюзионист становился фигурантом дела о домогательстве – на него подавала в суд бывшая «Мисс Вашингтон», якобы пострадавшая от любвеобильного чародея в отеле на Багамских островах. Тогда дело развалилось и репутация Дэвида не была запятнана.

Копперфильд наслаждался деньгами, известностью и обществом красавиц, но его время уходило. В «нулевых» интерес к его магическим шоу резко упал, а трюки начали разоблачать один за другим. Иллюзионист больше не мог собирать стадионы и его доходы сильно упали. К тому же появилось немало персон, которые хотели потрясти кошелек мага и один за одним подавали против него судебные иски.

Самым громким стал процесс 2016 года, когда один из 13 добровольцев, «исчезнувших» во время шоу, Гвен Кокс, заявил, что получил в ходе представления серьезное увечье. Сумму он хотел немалую и, чтобы отбиться от истца и его адвокатов, Копперфильд сам разоблачил свой трюк. Оказалось, что добровольцы покидали зал по специально оборудованным темным коридорам в сопровождении ассистентов. Именно там, в темноте, травмировал руку и получил сотрясение мозга Гвен Кокс.

Копперфильда объявили невиновным и компенсацию с шестью нулями платить не пришлось. Но это его, по-прежнему баснословно богатого, особо и не беспокоило. Гораздо хуже было то, что суд и разоблачение уничтожили остатки мистического ореола, который еще кое-как сохранялся вокруг прославленного иллюзиониста.

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Артист решил полностью завязать с карьерой, благо у него был капитал и большие возможности. Копперфильд инвестировал сотни миллионов долларов в недвижимость и стал жить в свое удовольствие с очередной женой, разумеется, моделью Хлоей Глоссин. Она моложе супруга на 31 год и, если верить слухам, в 2011 подарила ему дочь.