Русские императоры, у которых было много любовниц

Правители такие же люди, как и все остальные, и поэтому даже среди них находились и те, кто не пропускал ни одной юбки. Читайте в материале "Рамблера" о самых любвеобильных императорах нашей страны.

Фото: Кадр из фильма «Пётр Первый. Завещание» Кадр из фильма «Пётр Первый. Завещание»

Петр I

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Солдатский (или моряцкий, учитывая предпочтения монарха) образ жизни первого императора России во многом объясняет количество необременительных связей с женщинами всякого положения. Петр не делал особых различий между дворянками и прачками, одинаково одаривая их тех, и других своим вниманием. Его временными фаворитками были Авдотья Чернышёва, которую Петр называл «Авдотья бой-баба», Мария Гамильтон (позже казненная по его приказу), Варвара Арсеньева, Мария Румянцева и многие другие. Но лишь три увлечения государя, по-видимому, имели для него большое значение.

Первое сильное чувство вызвала красивая немка Анна Монс, которую москвичи прозвали Кукуйской царицей (Кукуем называли Немецкую слободу). Десять лет она была главной фавориткой Петра и имела все шансы стать новой царицей, но интрижка с саксонским дипломатом Кенигсеком поставила крест на этих планах. Впрочем, если Петр был страстно влюблен, то Анна держалась прохладно и лишь усердно выпрашивала подарки. Некоторые исследователи считают, что девушка испытывала к нему физическое отвращение.

Второй любовью стала Марта Скавронская, чья национальность и сословная принадлежность до сих пор неизвестны. Как и другие жители города, она стала пленницей после того, как фельдмаршал Шереметев взял Мариенбург. Тогда же она стала любовницей Шереметева, а потом и Меншикова. Последний и познакомил ее с царем. В 1712 году она стала его законной женой Екатериной, а за год до смерти Петра была коронована. Теплые отношения омрачила измена Екатерины с Виллимом Монсом, братом Анны.

Последним серьезным увлечением императора стала молодая княжна Мария Кантемир, красивая и образованная девушка. Когда она забеременела, поползли слухи, что Петр разведется с Екатериной, если Мария родит ему сына. Однако произошел выкидыш. Зимой 1725 года Петр умер, а Мария позже так и не вышла замуж.

Александр I

Любимый внук Екатерины II занял престол после убийства заговорщиками его отца Павла I. Его внешность отвечала стандартам красоты тех лет, так что еще будучи великим князем, он с молодых лет считался настоящим сердцеедом. Позже Александр Павлович не скрывал свои романы, открыто сожительствуя со своей главной фавориткой, Марией Антоновной Нарышкиной, и игнорируя свою жену. Этот факт больше всего удивлял современников, ведь Елизавета Алексеевна была одной первых красавиц своей эпохи. Придворные сплетники объясняли это различием темпераментов — Елизавета была застенчивой, скромной и очень спокойной женщиной. А императора привлекали живые и страстные красавицы.

Wikipedia. Иосиф Грасси. Портрет М. Нарышкиной

Кроме Марии Нарышкиной, которая родила Александру нескольких детей, в разное время его фаворитками были писательница Софья Всеволжская (отцовство ее первого сына Николая Лукаша приписывают Александру), Ульрика Мёллервэрд, дочь губернатора Порвоо, Варвара Туркестанова, покончившая с собой после рождения внебрачного ребенка от императора и многие другие.

Александра подозревали даже в связи с собственной сестрой Екатериной, которую он обожал и выделял среди других сестер и братьев.

Некоторые исследователи считают, что у Александра было 11 внебрачных детей. А вот законных наследников император не оставил. После смерти в Таганроге трон перешел к брату Николаю.

Николай I

Его готовили не к трону, а к военной карьере. Будучи офицером по духу, Николай также по-гусарски ухаживал за хорошенькими фрейлинами, но в отличие от старшего брата не афишировал романы. При этом он любил свою жену, императрицу Александру, что не мешало ему увлекаться придворными дамами.

Его имя связывали с московской красавицей Марией Тарбеевой, шведкой Марианной де Рутеншельд, Екатериной Мусиной-Пушкиной, дочь которой Софью Трубецкую считали внебрачным ребенком Николая. Ходили сплетни о том, что император фактически вынудил князя Сергея Трубецкого жениться на беременной фаворитке.

Wikipedia. Франц Винтерхальтер. Портрет Софьи Трубецкой

Единственной фактически подтвержденной связью стал многолетний роман императора с Варварой Нелидовой, продолжавшийся до самой смерти государя.

Она родила царю по меньшей мере двух сыновей, но держалась в тени, ничем не подтверждая свою близость с императором. К ней благосклонно относились не только дети Николая, но даже сама императрица Александра. После смерти императора они вместе оплакивали любимого мужчину.

Александр II

Будущий царь-освободитель с юности отличался пылким нравом, за что не раз получал выговор от строгого отца Николая Павловича.

Страстным увлечением юности стала польская аристократка Ольга Калиновская, фрейлина его сестры Марии. Цесаревич мечтал жениться на любимой, вдохновляясь примером дяди, великого князя Константина, состоявшего в морганатическом браке с польской княгиней. Но отец сурово пресек эти мечты и отправил сына в путешествие по Европе. Позже Ольгу выслали из Петербурга.

Жозеф Дезире Корт. Ольга Калиновская

Впрочем, через некоторое время столь же горячие чувства связали Александра с Софьей Дашковой и Александрой Альбединской. А в Великобритании цесаревич чуть не спровоцировал политический скандал, когда начал ухаживать за будущей королевой Викторией, ответившей взаимностью. Правительства двух стран пребывали в настоящем шоке, ведь такой брак не входил в планы ни одной из сторон.

Впрочем, и после брака с принцессой Марией Гессенской Александр не слишком сдерживал свою натуру.

Wikipedia. Екатерина Долгорукова