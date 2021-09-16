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Шаганов раскрыл истинную причину смерти Белоусова

Стелла Шмель
16 сентября 2021

Поэт Александр Шаганов рассказал, почему на самом деле так рано ушел из жизни знаменитый артист Женя Белоусов. Напомним, он скончался в возрасте 32 лет.

Шаганов раскрыл истинную причину смерти Белоусова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шаганов определенное время тесно сотрудничал с Белоусовым. Он считает, что причиной смерти артиста могла быть травма, полученная еще в детстве.

"Может быть, это было лишь определенное дополнение. Это все детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Однажды он на гастролях в Брянске сказал, что ему поставлен страшный диагноз. Его может в любой момент настичь детская травма — аневризма мозга. Он сказал это как-то отстраненно. В это было сложно поверить",

— рассказал Шаганов в эфире "Россия 1".

Также поэт уверен, что ритм и образ жизни также сказался на здоровье Белоусова. Артист давал множество концертов.

Певца помнят по таким композициям, как "Облако волос", "Девчонка-девчоночка", "Девочка моя синеглазая" и другим.

Ранее мы писали, что Азиза вспомнила убийство Талькова.

Люди,Александр Шаганов,
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