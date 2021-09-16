Шаганов раскрыл истинную причину смерти Белоусова

Поэт Александр Шаганов рассказал, почему на самом деле так рано ушел из жизни знаменитый артист Женя Белоусов. Напомним, он скончался в возрасте 32 лет.
Шаганов определенное время тесно сотрудничал с Белоусовым. Он считает, что причиной смерти артиста могла быть травма, полученная еще в детстве.
"Может быть, это было лишь определенное дополнение. Это все детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Однажды он на гастролях в Брянске сказал, что ему поставлен страшный диагноз. Его может в любой момент настичь детская травма — аневризма мозга. Он сказал это как-то отстраненно. В это было сложно поверить",
— рассказал Шаганов в эфире "Россия 1".
Также поэт уверен, что ритм и образ жизни также сказался на здоровье Белоусова. Артист давал множество концертов.
Певца помнят по таким композициям, как "Облако волос", "Девчонка-девчоночка", "Девочка моя синеглазая" и другим.
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