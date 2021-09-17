«Дочери принца Гарри не существует»: эксперт – о британской монархии

Внимание всего мира уже который год приковано к бунтарям принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, а также к британской монаршей семье, которая переживает сейчас не самое простое для нее время. Пользователи активно обсуждают не только скандалы, связанные с Букингемским дворцом, но и делают предположения, кто займет британский престол после Елизаветы II, а также сколько еще просуществует монархия такой, какой мы ее знаем. «Рамблер» решил разобраться во всех этих вопросах, которые повисли в воздухе, с экспертом.
Королевский обозреватель Яна Демченко оценила шансы наследников на британский престол:
«Этот вопрос часто обрастает мистификациями. Годами таблоиды сообщают, что королева «отобрала» престол у Чарльза и «отдала» Уильяму, хотя на самом деле это совершенно не в духе Елизаветы и современного устройства монархии. Все это отголоски той хейт-кампании против принца Уэльского, которая началась в 1990-е, не без помощи его первой̆ жены, принцессы Дианы. Ей нужна была серьезная общественная поддержка при разрыве с наследником, и она начала потихоньку убеждать окружающих, что из Чарльза не выйдет хорошего правителя. Таблоиды были счастливы раскрутить эту историю.
С точки зрения закона подобные разговоры не имеют никакого значения. Список наследников престола остается неизменным, а все обновления (в основном связанные с рождением новых членов династии) публикуются в открытых источниках. Первым трон должен занять Чарльз, после его смерти - принц Уильям, а после него - его сын принц Джордж. Вероятность того, что в документ будут внесены какие-либо изменения, ничтожно мала, и даже принц Гарри и его дети не вычеркнуты из списка престолонаследия, несмотря на уход из королевской семьи. Вопросы имиджа на букву закона не влияют. Сказать честно, после высоких стандартов, которые установила безупречная Елизавета, любая кандидатура выглядит недостаточно достойно. Но с этим придется смириться».
На вопрос о том, какое будущее ждет детей принца Уильяма и принца Гарри, Яна Демченко ответила следующее:
«Конечно, дети Кембриджских и Сассекских воспитываются по-разному уже сейчас. Джордж, Шарлотта и Луи - дети будущего монарха, а Джордж и сам однажды займет трон. У них нет возможности не появляться на публике и скрывать подробности своей жизни, хотя родители всеми силами стараются обеспечить им нормальное детство. Сейчас принцы и принцесса выглядят и ведут себя как обычные дети: они немного стесняются перед камерами, сами выбирают себе ручки и карандаши для школы, обожают играть на свежем воздухе. В общем, публичность пока не сильно ударила по Их Высочествам, и это заслуга их родителей, уделяющих большое внимание поддержанию доверительных отношений и здоровой домашней атмосферы».
«У Арчи и Лилибет немного другая ситуация. Из-за шума вокруг Гарри и Меган их дети стали объектами чрезмерного внимания ещё до того, как научились ходить и говорить. Скрытность Сассекских тут не помогает: не давая информации, они лишь провоцируют распространение слухов и всевозможных теорий. В прессе постоянно появляются публикации о том, что Лилибет, возможно, вообще не существует, о том, что в свидетельстве о рождении, найденном журналистами, указано совсем другое имя, и так далее. Возможно, Арчи и Лили, у которых нет титулов, придется даже труднее, чем их королевским кузенам»,
— подытожила Демченко.
Говоря о главной проблеме британской монархии на сегодняшней день, наш эксперт отметила следующее:
«В данный момент в основном ощущается раздражение как самого института монархии, так и королевских поклонников от постоянных выходок Сассекских, но, я уверена, со временем большинство о них забудет. Гарри и Меган уже стремительно теряют популярность, и рейтинг их подкастов и книг напрямую об этом свидетельствует. Есть вопрос поважнее: что дальше? Развитие британской монархии напрямую зависит от будущего правителя. Все мы хотели бы, чтобы Ее Величество оставалась с нами вечно, но это невозможно. Судя по всему, Виндзорам предстоит болезненная трансформация, когда престол займёт новый король. Чарльз - большой трудоголик и очень предан своей общественной работе, но у него не так много поклонников, как могло бы быть. Его вторая жена страдает от тех же проблем. Камилла - замечательная женщина, обаятельная, открытая, скромная. Она - любимица всех журналистов. И хотя после десятилетий травли ее рейтинги одобрения вроде бы растут, споры о том, будет ли она коронована, многих по-прежнему волнуют и злят. Я надеюсь, им удастся преодолеть все это более-менее безболезненно и добиться одобрения, которого они заслуживают».
Вот, что думает о будущем королевской семьи Великобритании популярная британская писательница Хилари Мантен:
«Мне кажется, они действуют на пределе своих сил и справляются со всем лучше, чем кто бы то ни было»,
— заявила она, отметив, что монархия доживает свои последние годы.
«Очень трудно думать о том, что вкладывается в понятие монархии, когда в современном мире людей видят только как селебрити»,
— рассказала она в беседе с The Times. Мантел считает, что после королевы взойти на трон сможет только один правитель, а потом монархии придёт конец. По мнению писательницы, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма не суждено стать королем.
Напомним, ранее Мантел «прославилась» тем, что назвала Кейт Миддлтон «пластиковой принцессой», заявив, что у нее нет индивидуальности.