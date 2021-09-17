«Дочери принца Гарри не существует»: эксперт – о британской монархии

«В данный момент в основном ощущается раздражение как самого института монархии, так и королевских поклонников от постоянных выходок Сассекских, но, я уверена, со временем большинство о них забудет. Гарри и Меган уже стремительно теряют популярность, и рейтинг их подкастов и книг напрямую об этом свидетельствует. Есть вопрос поважнее: что дальше? Развитие британской монархии напрямую зависит от будущего правителя. Все мы хотели бы, чтобы Ее Величество оставалась с нами вечно, но это невозможно. Судя по всему, Виндзорам предстоит болезненная трансформация, когда престол займёт новый король. Чарльз - большой трудоголик и очень предан своей общественной работе, но у него не так много поклонников, как могло бы быть. Его вторая жена страдает от тех же проблем. Камилла - замечательная женщина, обаятельная, открытая, скромная. Она - любимица всех журналистов. И хотя после десятилетий травли ее рейтинги одобрения вроде бы растут, споры о том, будет ли она коронована, многих по-прежнему волнуют и злят. Я надеюсь, им удастся преодолеть все это более-менее безболезненно и добиться одобрения, которого они заслуживают».