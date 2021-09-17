Объявлены победители премии "GQ Мужчины года"

В этом году победителем главной номинации стал не один человек, а сразу несколько. Речь идет об олимпийских чемпионах, которые отличились на Играх в Токио: Альберт Батыргазиев, Владислав Ларин, Никита Нагорный, Максим Храмцов и Евгений Рылов (не попавший на церемонию).