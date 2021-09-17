Объявлены победители премии "GQ Мужчины года"

16 сентября прошла ежегодная церемония награждения премии "Мужчина года" издания GQ. Премия проходила в Государственном академическом театре имени Моссовета.
В этом году победителем главной номинации стал не один человек, а сразу несколько. Речь идет об олимпийских чемпионах, которые отличились на Играх в Токио: Альберт Батыргазиев, Владислав Ларин, Никита Нагорный, Максим Храмцов и Евгений Рылов (не попавший на церемонию).
Также, по версии издания, режиссером года стал Данила Козловский, актером года — Иван Янковский, открытием года — музыкант Imambek, а автором года — Дмитрий Глуховский. С другими победителями можно ознакомиться на сайте издания.
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