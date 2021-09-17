Назван самый обедневший богач мира

Агентство Bloomberg назвало самого обедневшего богача мира. Им стал основатель китайской технологической платформы Pinduoduo Колин Хуан, который в этом году потерял более 27 миллиардов долларов после того, как его компания стала жертвой репрессий китайских властей.

Это самый яркий пример того, как изменилась ситуация для китайских миллиардеров, когда председатель КНР Си Цзиньпин начал вести политику «всеобщего процветания» и давить на компании частного сектора. Китайские лидер стремится сократить разрыв в уровне благосостояния населения страны. Согласно индексу Bloomberg, из 10 миллиардеров, потерявших больше всего средств, шесть — из Китая.

Акции Pinduoduo (PDD) упали в этом году больше, чем Alibaba или Tencent. Ценные бумаги PDD подешевели почти на 44 процента, в то время как Alibaba — на 33 процента, а Tencent — на 19 процентов.

Колин Хуан, которому принадлежит 28 процентов PDD, основал компанию в 2015 году и быстро превратил ее в гиганта электронной коммерции. Ее рыночная стоимость достигла пика в 178 миллиардов долларов, а затем упала примерно до 125 миллиардов долларов. Хуан, состояние которого составляет около 35 миллиардов долларов, в прошлом году ушел с поста генерального директора, а в марте оставил должность председателя совета директоров.