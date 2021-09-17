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Назван самый обедневший богач мира

Lenta.ru
2 часа назад

Агентство Bloomberg назвало самого обедневшего богача мира. Им стал основатель китайской технологической платформы Pinduoduo Колин Хуан, который в этом году потерял более 27 миллиардов долларов после того, как его компания стала жертвой репрессий китайских властей.

Назван самый обедневший богач мира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Это самый яркий пример того, как изменилась ситуация для китайских миллиардеров, когда председатель КНР Си Цзиньпин начал вести политику «всеобщего процветания» и давить на компании частного сектора. Китайские лидер стремится сократить разрыв в уровне благосостояния населения страны. Согласно индексу Bloomberg, из 10 миллиардеров, потерявших больше всего средств, шесть — из Китая.

Акции Pinduoduo (PDD) упали в этом году больше, чем Alibaba или Tencent. Ценные бумаги PDD подешевели почти на 44 процента, в то время как Alibaba — на 33 процента, а Tencent — на 19 процентов.

Колин Хуан, которому принадлежит 28 процентов PDD, основал компанию в 2015 году и быстро превратил ее в гиганта электронной коммерции. Ее рыночная стоимость достигла пика в 178 миллиардов долларов, а затем упала примерно до 125 миллиардов долларов. Хуан, состояние которого составляет около 35 миллиардов долларов, в прошлом году ушел с поста генерального директора, а в марте оставил должность председателя совета директоров.

Pinduoduo относится к техногигантам, которые обещают жертвовать часть текущей и будущей прибыли на благотворительность, что соответствует программе Си по «всеобщему процветанию». В августе Pinduoduo заявила, что выделит 1,5 миллиарда долларов прибыли на развитие сельского хозяйства в стране. В 2020 году Хуан и команда основателей PDD также пожертвовали благотворительному фонду акции компании на 2,4 миллиарда долларов.

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