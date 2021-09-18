Фото и авто: чем увлекались члены семьи Романовых

Николай II с супругой Александрой Федоровной, их четыре дочери и сын были настоящей царской семьей: за вечерними посиделками они обсуждали политику, дела страны, много проводили времени в церкви. Вместе с тем Романовы были обычными людьми с хобби и увлечениями. Рассказываем, чем занимались в свободное время члены царской семьи.

Фото: Открытые источники Открытые источники

Спорт

Видео дня

Во время поездки в Англию в 1890-х Николай II увлекся теннисом. Сначала его партнерами по игре были офицеры и князья, но затем теннисом увлеклись почти все члены царской семьи. Кроме того, Великие княжны Ольга и Татьяна любили кататься на велосипеде.

Фотография и съемка

Император вообще питал страсть к всему высокотехнологичному. На конец XIX — начало XX века главным прорывом в технологиях была фотография и «движущиеся картинки» (оно же кино). Kомпания Kodak даровала императору камеру, которая позволяла делать панорамные снимки, что было редкостью в те дни. Царица Александра Федоровна заказывала специальное оборудование для съемок и фотографий из Великобритании. Согласно дневникам императора, семья часто собиралась вместе, чтобы составить фотоальбомы и подписать снимки. После революции и расстрела Романовых многие готовые кадры и пленку удалось вывезти из страны. Сейчас домашние фото и видео царской семьи можно найти в интернете и на Youtube.

Благотворительность

Александра Федоровна, по описаниям современников, была человеком добрым и жалостливым. К началу XX века под ее покровительством состояло 33 благотворительных общества, общины, убежищ и приюта. Императрица регулярно устраивала благотворительные базары с собственными поделками, а также тайно и открыто перечисляла деньги больным и неимущим.

Автомобили

У Николая II был один один из самых обширных автомобильных парков в Европе. Император владел такими машинами, как немецкий Mersedes, английский Rolls-Royce, французский Delaunay-Belleville — всего 56 автомобилей. Водить император предпочитал сам, а также в шутку устраивал гонки с другими автолюбителями.

Рисование