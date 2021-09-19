7 исторических личностей, у которых были татуировки

Сегодня украсить тело татуировками хотят подростки, взрослые, даже пожилые люди — однако так было не всегда. До конца XX века рисунки на теле были обычным делом среди заключенных или служащих, но не среди обычных людей. Увидеть татуировку на популярном писателе или политике было почти невозможно. «Рамблер» собрал семь исторических личностей, которые прятали под одеждой тату.

Николай II

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Где и что: дракон и имя на руке, меч на груди

В конце XIX века будущий император посетил несколько стран для укрепления международных отношений. Николаю II настолько понравилось в Японии, что тот сделал тату с изображением дракона в память о поездке. Такой рисунок популярен в культуре Страны восходящего солнца: вымышленное существо символизирует счастье и богатство. Позднее император сделал себе еще два рисунка, но на родине, — меч на груди и имя супруги Александры Федоровны на руке.

Джордж Оруэлл

Где и что: круги на костяшках пальцев

Автор антиутопии «1984» также имел рисунки на теле. С 1922 по 1927 год писатель служил в колониальной полиции в Бирме в Юго-Восточной Азии. Там он и сделал на костяшках пальцев синие круги — согласно местным легендам, такой рисунок защищал от болезней и травм.

Иосиф Сталин

Где и что: череп на груди

В молодости советский политический деятель несколько раз сидел в тюрьмах, а однажды Сталина даже сослали в сибирскую ссылку. В неволе Иосиф Виссарионович приобрел рисунок на груди — синий скалящийся череп. Удивительно, что портрет Сталина на груди станет популярным рисунком в советских тюрьмах. Заключенные полагали, что он спасет их от расстрела — никто не посмеет целиться в советского вождя.

Томас Эдисон

Где и что: полосы на теле

Американский изобретатель в 1876 году придумал электрическое перо, в основе которого была игла с чернилами. Предприниматель задумывал, что ручка поможет малому бизнесу делать множественные трафареты, но идея не прижилась. Позднее перо переработали в то, что стало первой в истории тату-машинкой. А сам Эдисон ради эксперимента наносил чернила себе на кожу — получались квадратики и полосочки.

Уинстон Черчилль

Где и что: якорь на плече

Британский лидер сделал рисунок, вероятно, ради красоты: сам Черчилль на море никогда не служил. Для него рисунок символизировал поиск опоры и дома. Кстати, любовь к рисункам на теле «передавалась» по наследству: у матери Черчилля была татуировка в виде змеи.

Принц Чарльз

Где и что: неизвестно, тату удалено

Вероятно, это только слух — говорят, что наследник британского престола и сын Елизаветы II сделал себе какое-то тату во время службы в армии. Рисунок удалили с тела до свадьбы с принцессой Дианой, f его место и значение тщательно скрываются.

Теодор Рузвельт

Где и что: герб на груди