Женщина заправила машину и получила 3 миллиона рублей

Жительница американского города Абердин, штат Мэриленд, решила заправить машину и сорвала джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Брэнди Хартман получила зарплату и вместе с мужем остановилась на автомобильной заправке. Женщина решила потратить часть полученных денег на покупку лотерейных билетов.

«В день зарплаты мне всегда хочется купить один или два лотерейных билета», — отметила американка.

Хартман пояснила, что ей нравится сразу узнавать результат, поэтому она купила два билета моментальной лотереи по десять долларов (725 рублей) за каждый.

«Первый билет не принес мне ничего, второй — 10 долларов. На эти деньги я купила еще один билет», — сказала она. Третий билет оказался счастливым: благодаря ему американка разбогатела на 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Женщина рассказала, что от шока ее начало трясти. В машине она показала мужу билет, и он долго изучал его, чтобы убедиться в том, что они действительно выиграли.

Победительница рассказала, что полученные деньги семья положит в банк и использует на оплату обучения дочери.