Что известно о стрельбе в Пермском университете

Понедельник 20 сентября начался в Пермском государственном национальном исследовательском университете с трагедии.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Молодой человек — по предварительным данным, это первокурсник юридического факультета, 18-летний Тимур — пришел на территорию университета в броне, шлеме и с оружием. Он открыл стрельбу, и вуз оперативно опубликовал обращенное к студентам сообщение: «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно».

Жертвами юноши стали более двадцати человек — по данным Telegram-канала 112, погибших не менее восьми, СК РФ сообщил о 5 погибших и 6 раненых.

Молодой человек оказал вооруженное сопротивление правоохранителям при задержании, был ранен и, как пишут Telegram-каналы, позже скончался несмотря на усилия медиков по его спасению. МВД пока смерть не подтвердило. За полчаса до нападения он опубликовал в «Вконтакте» пост, где заявил, что не принадлежит ни к одной террористической или экстремистской организации, а нападение якобы планировал совершить еще на свою предыдущую школу. К посту он приложил фото с оружием.