$2,7 млн в год: на чем зарабатывает Настя Ивлеева

Настя Ивлеева стала лидером списка Forbes как самый богатый блогер страны. Ее годовой доход оценивается в 2,7 миллиона долларов в год.

Фото: @_agentgirl_ @_agentgirl_

Ивлеева начинала с коротких смешных видео — "вайнов" (Прим. ред. — изначально подобные ролики снимали для платформы Vine). В них она рассказывала о женских привычках, себе и своих подругах. После того, как ее аудитория составила 10 тысяч подписчиков, она начала зарабатывать на рекламе.

Видео дня

Позднее Настю заметили на телевидении, настоящая слава пришла к ней после того, как она стала ведущей передачи "Орел и решка". На шоу она проработала с 2016 по 2018 год.

Аудиторию привлекает история блогера. Она родилась в небольшой деревне Разметелево в Ленинградской области. В северном регионе она работала маникюрщицей. Потом она перебралась в Санкт-Петербург и была хостес в ночном клубе, а уже после этого поехала покорять Москву. Так простая девушка из деревни смогла найти свою аудиторию и теперь достигла невероятных успехов.

@_agentgirl_

Сама она говорила, что вдохновляется простыми людьми.

"Меня, например, вдохновляют девчонки, их проблемы, то, как мы относимся к жизни. Иногда я наблюдаю за отношениями и понимаю, что это смешно было бы показать"

Теперь она занимается собственными проектами. "Рамблер" рассказывает, на чем зарабатывает самый богатый блогер страны.

YouTube

У Насти Ивлеевой есть собственный YouTube-канал. Раньше она выкладывала на нем выпуски собственных проектов AgentShow и "З.Б.С. Шоу" (расшифровывается как "звезды, бабки, ставки". Теперь на нем есть только ее видеолблоги и отрывки проекта "Блогеры и дороги".

В ее собственных шоу были рекламные интеграции, с одной рекламы она получала не менее 800 тысяч рублей. Сколько конкретно платил каждый бренд — неизвестно. В месяц она выпускала до трех роликов.

Instagram

Еще одна платформа, которую развивает Настя Ивлеева — Instagram. Она регулярно публикует там рекламу различных брендов. Точное количество постов неизвестно, но сама блогер говорила, что один пост в ее аккаунте стоит не менее миллиона рублей.

@_agentgirl_

На ее страничке можно заметить рекламу машин, продуктов питания, косметики, магазинов. В среднем в ее ленте можно найти по три интеграции в месяц, также бренды платят за рекламу в stories. По информации из СМИ, эта платформа приносит ей самый большой доход — от 10 миллионов рублей в месяц.

Коллаборации

Настя Ивлеева является лицом многих брендов. Например у нее есть собственная коллекция одежды с магазином "Твое", она выпустила собственное МакКомбо в McDonald's, а также является лицом чипсов и газировок. За подобные коллаборации Ивлеева тоже получает доход, но цифры, которые она подписывает в рекламных контрактах неизвестны.

"Блогеры и дороги"

В середине 2021 года Ивлеева выпустила шоу "Блогеры и дороги". Изначально предполагалось, что оно будет идти на больших экранах. Однако некоторые СМИ сообщили, что он провалился в прокате. Точные данные кассы и бюджета не были названы, но в нескольких городах по всей России картину посмотрели чуть больше пяти тысяч человек. Влог можно было посмотреть в 33 кинотеатрах по всей стране.

@_agentgirl_

Позднее появилось сообщение о том, что "Блогеры и дороги" будут показывать на телеканале "Пятница". Вполне вероятно, что телеканал выкупил у Ивлеевой права на показ, однако сколько блогер с этого заработала, также неизвестно.

"Королевские кобры"