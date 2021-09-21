$2,7 млн в год: на чем зарабатывает Настя Ивлеева

Настя Ивлеева стала лидером списка Forbes как самый богатый блогер страны. Ее годовой доход оценивается в 2,7 миллиона долларов в год.
Ивлеева начинала с коротких смешных видео — "вайнов" (Прим. ред. — изначально подобные ролики снимали для платформы Vine). В них она рассказывала о женских привычках, себе и своих подругах. После того, как ее аудитория составила 10 тысяч подписчиков, она начала зарабатывать на рекламе.
Позднее Настю заметили на телевидении, настоящая слава пришла к ней после того, как она стала ведущей передачи "Орел и решка". На шоу она проработала с 2016 по 2018 год.
Аудиторию привлекает история блогера. Она родилась в небольшой деревне Разметелево в Ленинградской области. В северном регионе она работала маникюрщицей. Потом она перебралась в Санкт-Петербург и была хостес в ночном клубе, а уже после этого поехала покорять Москву. Так простая девушка из деревни смогла найти свою аудиторию и теперь достигла невероятных успехов.
Сама она говорила, что вдохновляется простыми людьми.
"Меня, например, вдохновляют девчонки, их проблемы, то, как мы относимся к жизни. Иногда я наблюдаю за отношениями и понимаю, что это смешно было бы показать"
Теперь она занимается собственными проектами. "Рамблер" рассказывает, на чем зарабатывает самый богатый блогер страны.
У Насти Ивлеевой есть собственный YouTube-канал. Раньше она выкладывала на нем выпуски собственных проектов AgentShow и "З.Б.С. Шоу" (расшифровывается как "звезды, бабки, ставки". Теперь на нем есть только ее видеолблоги и отрывки проекта "Блогеры и дороги".
В ее собственных шоу были рекламные интеграции, с одной рекламы она получала не менее 800 тысяч рублей. Сколько конкретно платил каждый бренд — неизвестно. В месяц она выпускала до трех роликов.
Еще одна платформа, которую развивает Настя Ивлеева — Instagram. Она регулярно публикует там рекламу различных брендов. Точное количество постов неизвестно, но сама блогер говорила, что один пост в ее аккаунте стоит не менее миллиона рублей.
На ее страничке можно заметить рекламу машин, продуктов питания, косметики, магазинов. В среднем в ее ленте можно найти по три интеграции в месяц, также бренды платят за рекламу в stories. По информации из СМИ, эта платформа приносит ей самый большой доход — от 10 миллионов рублей в месяц.
Настя Ивлеева является лицом многих брендов. Например у нее есть собственная коллекция одежды с магазином "Твое", она выпустила собственное МакКомбо в McDonald's, а также является лицом чипсов и газировок. За подобные коллаборации Ивлеева тоже получает доход, но цифры, которые она подписывает в рекламных контрактах неизвестны.
В середине 2021 года Ивлеева выпустила шоу "Блогеры и дороги". Изначально предполагалось, что оно будет идти на больших экранах. Однако некоторые СМИ сообщили, что он провалился в прокате. Точные данные кассы и бюджета не были названы, но в нескольких городах по всей России картину посмотрели чуть больше пяти тысяч человек. Влог можно было посмотреть в 33 кинотеатрах по всей стране.
Позднее появилось сообщение о том, что "Блогеры и дороги" будут показывать на телеканале "Пятница". Вполне вероятно, что телеканал выкупил у Ивлеевой права на показ, однако сколько блогер с этого заработала, также неизвестно.
В 2021 году Настя запустила еще одно шоу, которое называется "Королевские кобры". Это дрэг-шоу, которое снимают для YouTube, но пока ни одного выпуска свет не увидел. На мероприятие продаются билеты, их стоимость составляет от пяти тысяч. Вполне вероятно, что шоу будет иметь рекламные интеграции, так как им занимается компания Medium Quality (снимает шоу для Lablecom). Сама Настя говорит, что с помощью шоу хочет развить культуру дрэг в России.