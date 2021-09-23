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Женщина пошла в магазин и случайно разбогатела на пять миллионов рублей

Lenta.ru
1 час назад

Жительница австралийского города Клэр, штат Южная Австралия, получила бесплатный лотерейный билет и разбогатела на 100 тысяч австралийских долларов (5,3 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте The Lott.

Женщина пошла в магазин и разбогатела на 5 млн рублей
Фото:  The Lott The Lott

Женщина рассказала, что каждую пятницу покупает для матери лотерейные билеты. Во время очередного пятничного похода в магазин австралийке дали в подарок дополнительный билет, который она решила использовать сама. В понедельник, 20 сентября, выяснилось, что случайный билет принес ей выигрыш в 100 тысяч австралийских долларов.

Помимо основного приза австралийка получила дополнительную тысячу австралийских долларов (53 тысячи рублей). «Мне нужно время, чтобы переварить случившееся. Это изменило мою жизнь», — рассказала победительница.

Женщина планирует потратить выигрыш на нужды семьи.

Ранее сообщалось, что житель американского города Франклинвилл, штат Северная Каролина, рассказал, что решение угостить коллегу чизбургером сделало его богаче на миллион долларов. В ожидании обеда американец приобрел билет моментальной лотереи.

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