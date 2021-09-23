Женщина пошла в магазин и разбогатела на 5 млн рублей

Жительница австралийского города Клэр, штат Южная Австралия, получила бесплатный лотерейный билет и разбогатела на 100 тысяч австралийских долларов (5,3 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте The Lott.

Фото: The Lott The Lott

Женщина рассказала, что каждую пятницу покупает для матери лотерейные билеты. Во время очередного пятничного похода в магазин австралийке дали в подарок дополнительный билет, который она решила использовать сама. В понедельник, 20 сентября, выяснилось, что случайный билет принес ей выигрыш в 100 тысяч австралийских долларов.

Помимо основного приза австралийка получила дополнительную тысячу австралийских долларов (53 тысячи рублей). «Мне нужно время, чтобы переварить случившееся. Это изменило мою жизнь», — рассказала победительница.

Женщина планирует потратить выигрыш на нужды семьи.