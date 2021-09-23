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Жители арктического региона получат наборы для отпугивания медведей

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Кочевые семьи Ямала получат наборы, с помощью которых можно будет отпугивать медведей и других диких животных. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пишет Znak.

Жители Ямала получат наборы для отпугивания медведей
Фото: PixabayPixabay

В комплекты входят фальшфейеры, пусковые устройства-ракетницы с патронами и памятки с правилами поведения при встрече с медведями. В ближайшее время будет решаться вопрос с поставкой наборов до стойбищ кочевых народов.

Эти средства защиты нужны в случае встречи с теми животными, которые занесены в Красную книгу. По закону стрелять в них запрещено. При этом, по данным издания, в последнее время оленеводы неоднократно жаловались в районные администрации о близком контакте с белыми медведями.

Ранее стало известно, что в Арктике проведут учет белых медведей. Первый этап экспедиции начнется с поселка Тикси в Якутии.

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