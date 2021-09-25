Как Ленин изменил бы СССР, если бы дожил до 1944 года

История не знает сослагательного наклонения, но анализ прошлого без него невозможен. Гадания такого рода, связанные с Лениным, особенно распространились в начале «перестройки». Тогда они были связаны с разоблачениями злодеяний Сталина. В них обычно «добрый» Ленин противопоставлялся «злому» Сталину.

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Авторы таких сопоставлений желали показать, что, если бы не его тяжёлая болезнь, вызванная ранением в 1918 году, то Ленин, дольше оставаясь у руководства коммунистической партией и советским государством, сумел бы поставить заслон амбициям Сталина. Тогда бы, мол, не было массовых нарушений «социалистической законности». В качестве доказательства приводили ленинское «Письмо к съезду» (декабрь 1922 г.), в котором он рекомендовал рассмотреть вопрос о снятии Сталина с поста генерального секретаря ЦК ВКП(б).

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Сейчас, когда и о Ленине, и о Сталине опубликовано намного больше информации, чем в конце 1980-х гг., интересно было бы заново взглянуть на эту историческую альтернативу.

Долгожители в роду Ленина

Начнём с обоснования, а почему Ленин, собственно, мог прожить дольше. Ведь его отец, Илья Николаевич Ульянов, умер почти в таком же возрасте (разница на год) по той же причине (если в обоих случаях верен диагноз) – от инсульта. Однако в роду у Ленина были и долгожители. Вряд ли можно сомневаться, что его кончина была ускорена болезнью, о причинах которой говорить здесь не будем. Если бы не она, то неизвестно, насколько ещё могло бы хватить здоровья у Ильича. Тем более, что знавшие его люди всегда отмечали его весьма крепкое до революции здоровье.

Дед Ленина по отцовской линии умер в 68 лет, бабушка – в 71 год, его мать Мария Александровна умерла в 81 год, старшая сестра Анна – в 69 лет, младший брат Дмитрий – в 68, племянница Ольга – в 89. У Ленина вполне могли быть шансы дожить до 70-75 лет, во всяком случае – до возраста Сталина (74 года). И если бы так было, то Ленин умер бы только в 1944 году, то есть застал бы на посту руководителя Советского государства начало и большую часть Второй мировой войны. Или не застал бы? Быть может, при нём такой войны вовсе не случилось бы?

Попробуем представить себе, какой могла быть политика Советского государства, и как могла развиваться ситуация в мире, если бы Ленин руководил СССР, по крайней мере, до середины 1930-х годов.

Явные отличия от сталинского курса

Внутрипартийная борьба происходила бы и при Ленине, но не смогла бы достигнуть такого ожесточения, если бы Ленин сохранял положение над схваткой. Следовательно, массовых репрессий в партии и госаппарате при нём не возникло бы. Не произошло бы многочисленных процессов над «врагами народа» и «контрреволюционерами» из интеллигенции. Причём не только Ленин, но и Троцкий, ценили эту прослойку, поскольку до революции сами к ней принадлежали.

Конкретная модель устройства СССР с равноправием союзных республик была принята в конце 1922 года по настояниям Ленина, вопреки плану Сталина об «автономизации» союзных республик, то есть их включения в РСФСР. Можно предполагать, что, если бы Ленин продолжал править, то реальное устройство СССР было бы ближе к подлинной федерации. Самостоятельность союзных республик от Москвы была бы намного сильнее, чем она была при Сталине. Формальное деление СССР на союзные и автономные республики отличалось бы несущественно, но по содержанию это была бы другая модель отношений союзного центра и республик.

Ленин испытывал неприязнь к формам старого режима. Он бы не стал проводить реставрацию названий офицерских чинов и погон в Красной армии, не стал бы взывать к «великому историческому прошлому». Хотя Ленин был не чужд собственного понимания патриотизма (вспомним декрет «Социалистическое отечество в опасности!» ещё от 21 февраля 1918 года), но он вряд ли стал бы апеллировать к образам Петра Первого, Ивана Грозного, Александра Невского, царских полководцев. Эту политику Сталин начал осуществлять ещё до войны. При Ленине её трудно представить.

Также трудно представить, чтобы Ленин придал какое-то значение консервативной православной церкви и помог восстановить её институты. Скорее, он позволил бы Луначарскому дальше проводить эксперимент с обновленческим вариантом православия.

Но очень многое зависело от общего курса в строительстве социализма как внутри страны, так и вне её.

Нэп как предвосхищение современного китайского социализма

Высказывания Ленина можно было приспособить, как это делали потом Сталин и его противники в борьбе за власть, для обоснования буквально любого поворота «генеральной линии партии». У Ленина можно было найти аргументы как за продолжение новой экономической политики (нэпа) с его рыночными отношениями и ограниченным частным предпринимательством, так и за её свёртывание, как за сотрудничество с буржуазными государствами и строительство социализма в одной стране, так и за мировую революцию. Ленин был гибким тактиком. Вдобавок он, как никто другой в партии, мог придумать и обосновать какой-то новый курс буквально из ничего.

Продолжение его правления имело бы такое важное преимущество перед схватками его эпигонов: ему не требовалось резких политических поворотов в борьбе за власть, ибо его авторитет внутри партии был непререкаем. Ленин бы реагировал лишь на те сигналы, которые диктовали изменения политического курса ради сохранения власти коммунистов.

В этом плане продолжение нэпа после 1928 года представляло собой благоприятные условия для большевистской партии. Вряд ли Ленин пошёл бы на его свёртывание в это время. А в конце 1929 года разразился великий экономический кризис капиталистической системы. В реальной истории СССР не мог им воспользоваться, так как ещё раньше Сталин затеял разорительную переделку всего социально-экономического строя страны. Но если бы такого решительного скачка не было, то СССР находился бы в выигрышной, особенно в плане пропаганды, ситуации по сравнению с западными странами.

Правда, при этом могла возникнуть возможность соблазна принести революцию в Западную Европу на штыках Красной армии, как это уже было в 1919-1920 гг. И дальнейшие исторические сценарии разветвляются так широко и разнообразно, что их уже невозможно обозреть в одной статье.